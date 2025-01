Arriva la decisione: Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per “truffa aggravata”

Come si legge su Il Corriere della Sera, dopo il Pandoro gate, Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per “truffa aggravata”.

Rinviata a giudizio Chiara Ferragni

Nuove notizie su Chiara Ferragni e no, non riguardano soltanto le sue reazione ai presunti tradimenti da parte di Fedez di cui tanto si sta parlando o il Tapiro consegnato ieri. Su Il Corriere della Sera si legge che, a seguito di mesi di indagini, la Procura ha preso una scelta: l’influencer è stata rinviata a processo per truffa aggravata. La faccenda è legata alla vendita del Pandoro prodotto dalla Balocco e firmato dall’imprenditrice digitale.

Stando a quanto riportato dall’accusa nella compagna commerciale avevano lasciato intendere che acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario. La somma invece l’avevano già stanziata. Stesso discorso per le uova di Pasqua di Dolci Preziosi. A quanto pare il decreto di citazione diretta è stato notificato questa mattina agli avvocati. La prima udienza sarà a settembre.

A sollevare il problema per “pubblicità ingannevole” inizialmente era stata l’Antitrust, che aveva multato Chiara Ferragni. Lei aveva rinunciato al ricorso e pagato la sanzione. Il ricorso amministrativo invece lo avevano riservato all’azienda Balocco, con una sanzione da 420 mila Euro. Il Tar aveva poi accolto la richiesta di rinvio.

Sulle uova di Pasqua, invece c’era stato un accordo con Chiara Ferragni, che ha versato 1,2 milioni di Euro all’associazione “I bambini delle fate”. Questo dunque ha bloccato l’avanzamento di altri procedimenti.

Poi le prime denunce del Codacons, con cui il mese scorso Chiara Ferragni ha raggiunto un accordo. L’influencer infatti ha fatto sapere di voler risarcire i consumatori e pronta a donare 200 mila Euro in beneficenza a favore delle donne vittime di violenza.

Ora mancava solo la decisione della procura, che ha affidato il caso al pubblico ministero. Si doveva decidere i procedimento penale. Adesso nei confronti di Chiara Ferragni è arrivata questa decisione.