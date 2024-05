NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2024

Amici 23

Raimondo Todaro riunisce alcuni ex allievi di Amici per una serata evento che si terrà a Catania il prossimo 2 giugno

Raimondo Todaro annuncia una serata evento, alla quale parteciperanno alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro riunisce gli ex allievi di Amici

Nonostante siano trascorse pochissime ore dalla finale di Amici 23, gli ex allievi sono già tornati a lavoro e nelle prossime settimane ad attenderli ci saranno diversi impegni. Alcuni protagonisti di questa edizione intanto tra qualche giorno si ritroveranno e a organizzare la già attesa reunion è stato nientemeno che Raimondo Todaro. Dopo la fine del programma infatti il ballerino è tornato a occuparsi a tempo pieno della sua scuola di danza e il prossimo 2 giugno a Catania si terrà la nuova edizione dell’evento “Serata da sballo”.

A prendere parte allo spettacolo saranno alcuni allievi dell’ultima edizione e non solo. Ma chi salirà dunque sul palco? Come ci svela la locandina, postata sui social dallo stesso Todaro, a esibirsi saranno Mattia Zenzola e Benedetta Vari, protagonisti della 22esima edizione. Ma non solo. Tra gli ospiti di “Serata da sballo” troveremo anche Giovanni Tessa, Gaia De Martino, Kumo, Martina Giovannini e Christian Stefanelli. Non mancherà anche Francesca Tocca, che insieme a suo marito organizza questa serata evento.

Non resta dunque che attendere per la reunion degli ex allievi di Amici. Nel mentre in questi giorni in rete si è fatto largo un rumor che coinvolge proprio Raimondo Todaro. Stando a qualche voce di corridoio infatti pare che il prossimo anno il prof possa lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Ma non è finita qui. Si mormora infatti che a prendere il suo posto possa essere nientemeno che l’ex collega Samuel Peron, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi. Ovviamente a oggi i pettegolezzi non hanno ancora trovato riscontro. Tuttavia nelle settimane a venire ne sapremo di più sul futuro di Todaro ad Amici.