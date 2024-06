Nuova frecciatina musicale di Chiara Ferragni a Fedez? L’influencer nelle sue storie ha condiviso il brano di Tony Effe e Gaia, Sesso e Samba. Rapper a cui proprio Fedez aveva proposto di duettare, ma ha rinunciato a causa dell’impegno che il collega aveva già in ballo con l’ex vincitrice di Amici. E si parla anche di un presunto litigio…

Chiara Ferragni provoca Fedez

Il gossip scalpita e tra i protagonisti di queste giornate che aprono via via alla stagione estiva, non mancano ovviamente Chiara Ferragni e Fedez. Che i due abbiano ormai deciso di voltare pagina appare sempre più evidente, anche se il rumor sui loro avvistamenti a Forte dei Marmi hanno fatto pensare che i due possano essersi visti in gran segreto magari.

E mentre non mancano presunte indiscrezioni sulla coppia e prese di posizione da parte di alcuni volti noti sulla faccenda (canzone di Fedez compresa), Chiara Ferragni sui social si sta mostrando più sbarazzina che mai. Ai suoi contenuti non manca occasione di aggiungere dei brani del momento, ma non quello di Fedez in duetto con Emis Killa.

Per ora le abbiamo visto condividere con entusiasmo Mezzo rotto, brano di Alessandra Amoroso e BigMama, così come Sesso e samba di Tony Effe e Gaia. E proprio su quest’ultimo brano che stavolta Chiara Ferragni ha voluto giocare. Nella giornata di ieri per mostrare il suo outfit ai fan su Instagram, ha condiviso in video in cui ha condiviso un estratto del singolo citato:

“Metà basta**a, metà bambolina

Tu sei illegale come una rapina

Principessa della strada

Mostrami la via della favela brasiliana”

Nemmeno a dirlo di recente proprio Tony Effe ha fatto sapere che Fedez gli aveva proposto un featuring. Lui però era in uscita con il pezzo insieme a Gaia e, di conseguenza, ha dovuto dire no: “Lui ci ha provato. Però avevo il pezzo con Gaia e non l’ho fatto“, ha raccontato a Radio 105, il rapper. Anche se sul web si parla anche di un presunto litigio. Ecco un altro motivo dunque che lascia pensare che quella di Chiara Ferragni possa essere una frecciatina.

I più maliziosi non hanno potuto fare a meno di esprimere questa idea, anche se non è escluso di certo che Chiara Ferragni (un po’ come tutti in questo periodo) sia stata conquistata dalla melodia portata al successo da Tony Effe e Gaia e non ci sia alcun richiamo a Fedez. Chissà!