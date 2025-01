Gabriele Parpiglia ha rivelato che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avrebbero un accordo che limiterebbe l’influencer nell’esporre entrambi pubblicamente.

Il presunto accordo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Le dinamiche tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono finite sotto i riflettori a seguito delle recenti dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia.

Nella sua newsletter, Parpiglia ha rivelato che l’influencer, nota per la sua forte presenza sui social dove condivide molto della sua vita, starebbe affrontando richieste specifiche da parte del compagno e della sua famiglia, poco inclini a essere coinvolti nella sfera pubblica.

Secondo il giornalista, la famiglia Tronchetti Provera avrebbe sottoposto due richieste fondamentali e specifiche a Chiara, che dovrebbe rispettare:

“No foto condivise sui social e no interviste in cui Chiara Ferragni si espone sul rapporto con Provera.”

Questi limiti riflettono l’approccio riservato e discreto della famiglia, in netto contrasto con il modus operandi dell’influencer, che ha costruito il suo impero digitale anche condividendo dettagli della propria vita quotidiana.

Le recenti vacanze natalizie della coppia sembrerebbero confermare questa nuova linea di condotta. Diversamente dal passato, Chiara Ferragni non ha condiviso scatti che coinvolgessero Giovanni Tronchetti Provera, preferendo pubblicare foto individuali o di gruppo, ma senza di lui.

Vale lo stesso per il concerto di Max Pezzali. Chiara ha pubblicato del materiale nelle storie, ma sempre senza includere il compagno. Della sua presenza si è saputo solo perché è stata la moglie del cantante, Debora Pelamatti, a condividere uno scatto.

Dalle rivelazioni di Parpiglia emergerebbe come la famiglia Tronchetti Provera non sia particolarmente in sintonia con lo stile comunicativo che ha reso Chiara Ferragni una delle figure più influenti al mondo, preferendo mantenere un profilo basso.

La nota famiglia dell’industria italiana non si è mai messa sotto i riflettori e pare intenda continuare a tenersi alla larga dall’esposizione mediatica a cui, invece, l’imprenditrice digitale è tanto abituata.

A dicembre erano già emerse delle indiscrezioni secondo cui tra Chiara e la madre di Giovanni ci sarebbero delle piccole tensioni. Tutto ciò deriverebbe proprio dalla troppa esposizione della Ferragni.