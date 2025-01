A distanza di alcuni mesi dall’inizio della sua nuova relazione, in queste ore è spuntata la prima foto di Chiara Ferragni e del suo compagno Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera

È ormai trascorso quasi un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, mettendo così fine al loro matrimonio dopo 5 anni e mezzo dalle nozze. Nel corso dei mesi dunque poco a poco l’imprenditrice digitale e il rapper si sono rifatti una vita e a oggi sembrerebbero aver voltato pagina. Solo qualche settimana fa infatti è arrivata la sentenza ufficiale di separazione, che a breve porterà al divorzio vero e proprio.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in questo ultimo periodo proprio la Ferragni ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Attualmente però, nonostante siano stati beccati ripetutamente insieme, i due non hanno mai confermato la loro relazione sui social, preferendo rimanere lontani dal gossip. Nelle ultime tuttavia è successo qualcosa di inaspettato che ha portato la neo coppia al centro dell’attenzione mediatica.

Proprio ieri sera infatti Chiara Ferragni si è recata al Forum di Assago in occasione del concerto di Max Pezzali. L’influencer tuttavia non era sola e insieme a lei c’era proprio Giovanni Tronchetti Provera e a sorpresa è arrivata la prima foto di coppia. A condividerla sui social non è stata l’imprenditrice digitale, bensì Debora Pelamatti, moglie del cantante, che su Instagram ha postato uno scatto nel backstage in cui vediamo Pezzali proprio in compagnia di Chiara e di Giovanni.

Si tratta dunque della prima vera foto di coppia per la Ferragni e Tronchetti Provera, che al momento si stanno godendo la loro relazione. Chiara tuttavia sembrerebbe essere intenzionata a mantenere la privacy su questa storia e, almeno per il momento, non vuole esporre a livello mediatico il suo nuovo compagno.