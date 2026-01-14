Federica Torzullo, 41 anni, sparita l’8 gennaio: sequestrati auto, cellulare e un impianto di rifiuti legato al marito

La scomparsa e i primi sospetti

Federica Torzullo, 41 anni, è sparita l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La denuncia arriva il giorno dopo dal marito, titolare di una ditta di movimento terra. Immediato l’allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, con ricerche estese anche nel lago di Bracciano.

Gli investigatori hanno ricostruito che una telecamera ha ripreso Federica entrare nella villetta dove viveva e non uscirne più. L’assenza di preparativi o segnali di fuga ha fatto sorgere dubbi sulle circostanze della scomparsa. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, trasformando la denuncia iniziale in un’indagine più complessa.

Perquisizioni e sequestri

I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia hanno effettuato perquisizioni nell’abitazione della coppia, sequestrando auto e telefoni del marito. Sul posto sono intervenuti anche i Ris per i rilievi scientifici. Le ricerche sono state estese all’impresa dell’uomo e, nelle ultime ore, gli inquirenti hanno sequestrato un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti ad Anguillara, frequentato dal marito per lavoro.

La coppia in crisi

Federica e il marito erano in fase di separazione, con un’udienza civile già fissata. Alcune discrepanze nelle dichiarazioni dell’uomo hanno rafforzato i sospetti degli inquirenti: la fuga volontaria della donna appare poco credibile, e la possibilità che la scomparsa sia stata inscenata è concreta. L’associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con l’identikit di Federica, invitando chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente il 112.

La testimonianza del vicino

Un vicino di casa ricorda di aver visto i due litigare poco prima di Natale: “Lui alzava la voce e lei cercava di allontanarsi, probabilmente per paura. Non so di cosa discutessero, ma lui non mi è mai piaciuto”. La testimonianza, insieme agli elementi raccolti dai carabinieri, contribuisce a delineare un quadro complesso e inquietante attorno alla scomparsa della donna.

Ultima Ora

Dopo le ricerche sul lago di Bracciano, dove i sommozzatori dei carabinieri hanno ispezionato i fondali dal lago di Anguillara Sabazia, le attenzioni degli investigatori si sono concentrate nel giardino della villetta dove viveva con il marito.