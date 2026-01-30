In questi giorni Chiara Ferragni è volata a Parigi in occasione della tradizionale Fashion Week. L’influencer ha così condiviso sui social alcuni scatti del suo viaggio, apparendo in splendida forma.

Chiara Ferragni alla Fashion Week di Parigi

Il 2026 è iniziato a raffica per Chiara Ferragni. Qualche giorno fa si è infatti chiuso il procedimento giudiziario che ha coinvolto l’imprenditrice digitale, accusata di truffa aggravata. L’influencer è stata così prosciolta e finalmente, dopo due anni non semplici, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Poco a poco così la Ferragni ha iniziato a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera e proprio di recente è arrivata una grande opportunità professionale. Chiara è stata infatti scelta come testimonial della nuova campagna Guess, segno dunque che a oggi l’influencer può iniziare a lasciarsi il passato alle spalle. Ma non è finita qui.

In questi giorni infatti Chiara Ferragni è volata anche a Parigi, in occasione della tradizionale Fashion Week, da sempre uno degli eventi più importanti al mondo per gli appassionati di moda. Sui social intanto l’imprenditrice digitale sta testimoniando i momenti più belli e speciali di questo viaggio, apparendo sempre in perfetta e splendida forma.

Le parole di Chiara dopo la sentenza

Mentre Chiara Ferragni si riappropria della sua vita, qualche giorno fa l’influencer ha fatto ritorno sui social e per la prima volta, da quando è scoppiato il caso del pandoro gate, ha rotto il silenzio. Queste le dichiarazioni dell’imprenditrice dopo la sentenza del tribunale:

“Questi due anni sono stati a dir poco complessi. Mi sono sempre presa la responsabilità per ciò che riguardava la pubblicità ingannevole. Ho capito che era stato un errore, ed era giusto riconoscerlo. L’ho fatto, ho pagato, ho corretto, ho chiesto scusa”.

Chiara Ferragni ha poi aggiunto: “Per due anni sono rimasta ferma, esposta, giudicata, per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo percorso. Non lo dico con rabbia. Lo dico con consapevolezza. Con la lucidità di chi sa di aver affrontato tutto senza scappare, senza nascondersi, rispettando la giustizia e il silenzio anche quando era la cosa più difficile da fare. Oggi non festeggio una vittoria. Oggi chiudo un capitolo”.

