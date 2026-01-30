Cinema, talento e grandi nomi: la quinta edizione del Marateale Award in Winter celebra l’eccellenza artistica, valorizza i giovani talenti e rafforza il legame con il Marateale – Premio Internazionale Basilicata

Marateale Award in Winter, il cinema d’eccellenza protagonista anche d’inverno

Un successo annunciato il Marateale Award in Winter, la kermesse di Nicola Timpone che celebra il cinema in inverno, strettamente connesso al “Marateale -Premio Internazionale Basilicata”, il Film Festival fondato nel 2008 che si svolge ritualmente a Maratea nella terza settimana di luglio.

Giunto alla sua V edizione, il Marateale Award in Winter teso a celebrare il talento e l’eccellenza di personalità del mondo del Cinema, della Televisione e dello Spettacolo in generale, sì è tenuto il 29 gennaio in Roma, nel prestigioso Teatro di Villa Torlonia con la direzione artistica di Nicola Timpone e di Antonella Caramia, Presidente del Marateale.

Ospiti e premiati nazionali e internazionali

Tra gli ospiti e i premiati, nomi di spicco del panorama artistico italiano ed internazionale quali Alberto Barbera, Direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il regista Riccardo Milani, l’attore Ricky Memphis, la giornalista Susanna Galeazzi, le attrici Benedetta Porcaroli, Antonia Liskova, Sara Lazzaro e Clotilde Sabatino, il campione europeo di salto in lungo Andrew Howe, il giornalista Igor Righetti.

Ed ancora, reduci del successo del film “Buen Camino”, per Medusa Film, Giampaolo Letta (Vicepresidente e Amministratore delegato) e Paolo Orlando (Head of Distribution /Head of Theatrical Distribution) e per il cast la giovane attrice Letizia Arnò, Beatriz Arjona e Martina Colombari.

Riconoscimenti, giovani talenti e impegno sociale

Infine, un prestigioso riconoscimento è andato anche a Rossella Liberatore, giovane attrice del cortometraggio “La Remude” realizzato con l’Associazione Down di Venosa e con la produzione di Arya Production.

Il Marateale Award in Winter si propone di promuovere la Cultura e l’arte con un focus particolare sui giovani talenti e sulle eccellenze italiane ma rappresenta anche un’occasione di riflessione sull’importanza del Cinema e della Cultura in generale come strumenti di crescita e di sviluppo sociale.

L’evento è stato realizzato con il Patrocinio dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.

