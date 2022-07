1 La vacanza di Chiara Ferragni in Grecia

Sono settimane intense queste per Chiara Ferragni. Dopo un anno di duro lavoro infatti l’imprenditrice digitale sta iniziando a godersi qualche giorno in relax insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. Solo poche settimane fa l’influencer ha passato dei giorni in Puglia insieme a Fedez e ad alcuni collaboratori, e naturalmente la vacanza è stata testimoniata sui social. Successivamente Chiara è volata a Parigi in compagnia di sua sorella Valentina, per la Couture Week. Come se non basasse, tornata dalla Francia, la Ferragni ha fatto un breve scalo a Milano, prima di partire per la Grecia, dove ha trascorso una breve vacanza in compagnia di alcuni amici.

Il soggiorno tuttavia non è iniziato nel migliore dei modi. La barca dell’imprenditrice digitale infatti si è rotta in mezzo al mare, e per diverse ore così il gruppo è rimasto bloccato a bordo dell’imbarcazione. Tutto però si è risolto nel migliore dei modi, e Chiara ha trascorso dei meravigliosi giorni sull’isola di Hydra.

Ma quanto costa il lussuoso resort in cui ha alloggiato Chiara Ferragni in Grecia? Come ha svelato lei stessa sui social, per la sua vacanza l’influencer e i suoi amici hanno deciso di soggiornare al Mandraki Beach. Si tratta di un resort che dispone solo di suite, che vanno dai 23 ai 50 mq di grandezza. All’interno delle stanza ci sono tutti i comfort possibili e alcune di esse hanno anche una piscina privata. Il costo a notte parte dai 1000 euro, a seconda del periodo e delle esigenze.

Non ha badato a spese dunque la Ferragni, che attualmente si trova a Saint-Tropez, sempre in compagnia di amici. Alcuni giorni fa nel mentre a parlare è stato Fedez, che ha raccontato come sua moglie ha reagito alla notizia della malattia. Andiamo a rivedere le dichiarazioni del rapper.