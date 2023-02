NEWS

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2023

Chiara Ferragni

La reazione della madre di Chiara Ferragni

Questa sera Rosa Chemical si è esibito sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il suo brano “Made in Italy“. Durante la performance, però, è successo qualcosa di inaspettato. Il cantante è sceso tra il pubblico all’interno del quale si trovava Fedez insieme alle sorelle e alla madre di Chiara Ferragni. Quest’ultima è la co-conduttrice della serata finale della kermesse e per l’occasione tutta la sua famiglia è arrivata all’Ariston per sostenerla e applaudirla.

Tornando a Rosa Chemical, l’artista si è avvicinato al rapper e cantando ha iniziato a twerkare su di lui. In seguito lo ha preso per mano e lo ha portato sul palco. Ha concluso la canzone in modo provocante, per poi chiudere la performance dando un bacio passionale a Federico. Quello che ha colpito tutti gli utenti del web, però, è stata la reazione della madre di Chiara. La donna ha prima fatto una faccia stranita per poi ridere di quello che stava accadendo davanti a lei, così come stava facendo il resto degli spettatori dentro il teatro.

IL TWERK DI ROSA CHEMICAL SU FEDEZ VI SCONGIURO #Sanremo2023 pic.twitter.com/ORtIjIbXM7 — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Anche sul web sono rimasti molto sorpresi ma anche molto divertiti da quanto accaduto davanti la madre di Chiara Ferragni. Voi che cosa ne avete pensato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Per concludere vi lasciamo anche il video del bacio qui sotto.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

