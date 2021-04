1 Chiara Ferragni in un film del 2013

Sono ormai anni che Chiara Ferragni è uno dei volti più amati e seguiti al mondo. Col passare del tempo l’imprenditrice digitale ha saputo farsi largo sul web, affermando il suo nome e creando un vero impero, conquistando il cuore di milioni di persone. Come sappiamo la blogger italiana giorno dopo giorno condivide sui social tutti i momenti più belli ed importanti della sua vita privata, della sua carriera e della sua quotidianità, aggiornando costantemente tutti i follower. Solo poco meno di due anni fa la Ferragni ha anche debuttato al cinema, col documentario incentrato sulla sua vita che ha ottenuto un successo pazzesco. Il lungometraggio infatti ha incassato un totale di 1,601,499 euro in tre giorni di programmazione, diventando il documentario uscita-evento più visto della storia del cinema italiano.

Non tutti sanno però che nel 2013, anni prima del progetto incentrato su di lei, proprio Chiara Ferragni recitò un cameo in un film, interpretando nientemeno che sé stessa. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche italiane, si intitola Outing – Fidanzati per sbaglio, e vede nel cast nomi del calibro di Nicolas Vaporidis, Massimo Ghini, e Giulia Michelini. Questo l’annuncio che Chiara fece sul suo blog per annunciare la sua partecipazione al film, riportato alla luce da Webboh:

“Se un anno fa mi avessero detto ‘Sai Chiara, ti vorremmo per una piccola partecipazione in un film insieme a Nicolas Vaporidis…ti piacerebbe?’, ovviamente non solo non ci avrei creduto ma probabilmente avrei dato del matto al mio interlocutore. Ed invece è successo davvero. Un breve viaggio in Puglia lo scorso luglio ed eccomi qui per la prima volta sul grande schermo, interpretando (in una piccola parte del film) nient’altro che me stessa”.

Ma di cosa parla il film in cui ha recitato Chiara Ferragni? Scopriamolo insieme e vediamo anche il video del cameo dell’influencer all’interno della pellicola.