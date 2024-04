NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Ieri Luis Sal è tornato ufficialmente alla conduzione di Muschio Selvaggio e ha condiviso sui social la nuova puntata del podcast. A spuntare è così un like (successivamente rimosso) di Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni.

La reazione di Damato al ritorno di Luis Sal a Muschio Selvaggio

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, ieri Luis Sal è ufficialmente tornato alla conduzione di Muschio Selvaggio. Sappiamo tutti che solo lo scorso anno, a seguito di una lite con Fedez, lo youtuber ha abbandonato il progetto e nel mentre ha iniziato a darsi battaglia con il suo ex amico. A seguito delle ultime decisioni del giudice così Federico qualche giorno fa ha annunciato il suo ritiro dal programma e ha ufficialmente detto addio al podcast. A quel punto si è immediatamente iniziato a parlare di un possibile ritorno di Luis, che adesso è stato confermato.

Ieri infatti Sal ha pubblicato la nuova puntata di Muschio Selvaggio, la prima dopo l’uscita di scena di Fedez. L’episodio è stato naturalmente condiviso anche sui social come da tradizione, ma a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore ha fatto a lungo discutere il web.

Come segnalato da Selvaggia Lucarelli infatti sotto al post della nuova puntata di Muschio Selvaggio è spuntato un like di Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni. Pare dunque che il braccio destro dell’influencer abbia voluto in qualche modo commentare il ritorno di Luis Sal all’interno del podcast, dopo l’addio di Fedez. Ma non è finita qui.

Damato infatti poco dopo ha rimosso il like dal post, tuttavia lo screen ha iniziato a fare il giro del web. Federico nel mentre stasera sarà ospite a Belve e nel corso dell’intervista romperà per la prima volta il silenzio sulla crisi con Chiara.