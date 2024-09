In questo articolo le anticipazioni del 4 settembre di The Family

Se amate le serie turche e, di conseguenza, anche The Family, non potete di certo perdervi le anticipazioni del 4 settembre. Vediamo la trama degli episodi e dove guardare la soap opera.

Anticipazioni The Family 4 settembre

Lo sappiamo che siete curiosi e non riuscite a resistere! Dunque qui di seguito vi lasciamo subito la trama e tutte le anticipazioni di The Family per il 4 settembre:

Aslan fa il possibile per potersi riavvicinare a sua moglie, ma scopre che Devin sta per trasferirsi in Inghilterra.

Secondo quanto si legge dalle anticipazioni tra l’altro sempre Aslan viene a sapere che dietro tutto questo c’è sua madre Hulya.

Cercando di soffocare la rabbia, Aslan chiede spiegazioni alla mamma, per poi chiudersi in sé stesso.

Quando va in onda

Prendete appunti perché ci saranno diversi cambi per The Family se vi state chiedendo quando va in onda su Canale 5 o a che ora inizia? Nelle scorse settimane vi abbiamo detto che il suo orario era previsto, ora con il ritorno di Endless Love, dopo una settimana si è spostato nuovamente alle 14:45.

Diciamo questa settimana, perché le modifiche non sono cambiate e già stanno provocando in primi malumori per i telespettatori affezionati. Dal 2 settembre infatti The Family sarà trasmessa SOLO su Mediaset Infinity, con un episodio al giorno.

Quante puntate ci sono di The Family

Le puntate di The Family quante sono? Soffermandoci sulla messa in onda originale possiamo dire che la serie è divisa in due stagioni. La prima formata da 13 episodi. E per la seconda stagione di Aile quante puntate ci sono? Ben 17.

Diverso il discorso se parliamo invece dell’Italia, dato che la serie televisiva nel nostro Paese, esattamente come tante altre mandate in onda da Canale 5, ha molti più episodi perché ristretta in un episodio da 30-45 minuti massimo, a differenza dell’originale.

The Family dove guardare in TV e streaming

Dove guarda The Family in TV? Sul piccolo schermo, ricordiamo fino al 2 settembre, sarà trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5.

E in streaming invece come fare? Per poter seguire la serie turca in streaming con la traduzione in italiano potete sfruttare la presenza della piattaforma (sito o app) di Mediaset Infinity.