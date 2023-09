Chiara Ferragni scelta dalla suocera di Giulia De Lellis per un’iniziativa a favore dei giovani talenti

NEWS

Debora Parigi | 19 Settembre 2023

Il nuovo incarico di Chiara Ferragni legato al comitato della suocera di Giulia De Lellis

Per Chiara Ferragni oggi è arrivato un nuovo ruolo davvero prestigioso. L’imprenditrice digitale è infatti diventata membro del Comitato consultivo di Camera moda fashion trust. Stiamo parlando dell’iniziativa non profit di Cnmi-Camera della moda italiana che investe nel futuro dei giovani designer. Con lei vi è entrato anche il suo manager Fabio Maria Damato.

A dare l’annuncio, con un post Instagram, è stata proprio la Camera della moda che ha scritto: “Siamo assolutamente lieti di annunciare ufficialmente la nomina di Chiara Ferragni, ceo e presidente di Tbs crew e Chiara Ferragni brand, a membro del comitato”. E la stessa Ferragni ha condiviso la notizia sui suoi canali social dicendosi davvero molto orgogliosa. “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Camera moda fashion trust per questa incredibile opportunità. È un onore unire le forze con un’organizzazione così prestigiosa. Il mio obiettivo principale è quello di offrire il mio sostegno e contribuire all’eccezionale lavoro che il Trust sta portando avanti da diversi anni”, ha commentato Chiara.

Come detto, la Camera Moda Fashion Trust è un’iniziativa no profit il cui obiettivo, come si legge sul loro sito internet, “è di sostenere designers indipendenti, basati e operanti in Italia, attraverso supporti finanziari e programmi di business mentoring e tutoring”. Il presidente è Carlo Capasa e l’organizzazione è guidata dalle co-chairman del Comitato Consultivo Warly Tomei e Umberta Gnutti Beretta.

Ebbene, Umberta Gnutti Beretta è la madre di Carlo Beretta, cioè il fidanzato di Giulia De Lellis. La cosa non avrebbe niente di strano se non fosse per le recenti vicende avvenute proprio tra l’ex volto di Uomini e donne e la stessa Chiara Ferragni. Alcuni giorni fa, infatti, la De Lellis aveva condiviso un commento negativo sull’episodio speciale di Sanremo della serie The Ferragnez. La recensione conteneva delle parole non carine sulla vita privata di Chiara. E la stessa Giulia ci aveva riso su. Da qui era arrivata la replica a colpi di like dei coniugi Ferragnez. Fino al togliere il segui da parte della coppia verso l’ex corteggiatrice.

Ecco, pensando a quanto accaduto pochi giorni fa con la nuora, la scelta di inserire nel Comitato la Ferragni e la pubblicità di ciò da parte della stessa Umberta Gnutti Beretta sta facendo sorridere gli utenti. Ovviamente quello che succede tra la nuora e altre persone non interessa la signora Gnutti Beretta. Qui si tratta di un progetto molto importante che investe sul futuro imprenditoriale. E le vicende di gossip vengono lasciate in disparte.