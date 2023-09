NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Settembre 2023

Le parole di Daniele Dal Moro

In queste ore a rompere il silenzio è stato Daniele Dal Moro. Come sappiamo infatti pochi giorni fa Oriana Marzoli è diventata a tutti gli effetti una concorrente ufficiale del Gran Hermano Vip, format spagnolo del GF Vip. La scelta dell’influencer è stata però motivo di discussione proprio con Daniele, che tuttavia alla fine ha accettato la decisione della sua fidanzata. Adesso Dal Moro, con un video pubblicato sul suo canale Mtmad, ha parlato dell’arrivo di Oriana all’interno del reality, e in merito ha affermato:

“Come sapete Oriana ha iniziato il Gran Hermano Vip in Spagna. Devo dirvi che non mi piace molto questa cosa. Sono sicuro dei nostri sentimenti, questo non è un problema. Però noi siamo abituati a stare sempre insieme. Sapevo che non sarebbe stato facile staccarci per tanto tempo. Questo è l’unico motivo per cui ero un po’ preoccupato. […] Mi piacerebbe entrare in casa, so che a Oriana farebbe molto piacere e so che l’aiuterebbe a essere più tranquilla”.

Ma non solo. Daniele Dal Moro infatti ha anche voluto inviare un messaggio a Oriana Marzoli, spendendo per lei bellissime parole. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista, che in breve hanno fatto il giro del web, facendo emozionare i fan che non hanno mai smesso di supportare la coppia:

“Ti amo amore, ti guardo tutti i giorni. Ti voglio bene, sai che per me non è facile, so che non è facile neanche per te. Non ti devi preoccupare. Io sto bene, non ci sono problemi. Cerco di darti una mano come posso, di fare il meglio che posso. Stai tranquilla, divertiti, io sono qui che ti aiuto e che ti aspetto. Non preoccuparti, fai la brava. Non è facile per me parlare della mia fidanzata perché il sentimento è molto grande”.