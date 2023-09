NEWS

Debora Parigi | 16 Settembre 2023

Lo “scontro” a distanza tra Giulia De Lellis e i Ferragnez

Un paio di giorni fa è uscita su Prime Video la puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo e in tantissimi l’hanno subito vista. Puntata molto attesa, visto quello che era successo durante il Festival, ma non tutti hanno apprezzato. E così sono spuntate anche delle recensioni negative. Proprio un commento negativo è stato ripreso da Giulia De Lellis che lo ha postato nelle sue storie di Instagram in maniera divertita scrivendo “Qui ho riso forte, sorry“. Subito dopo, però, lo ha rimosso, ma gli utenti avevano già fatto lo screen.

Ma poi è apparso un tweet sul suo profilo Twitter: “Ops, ho riso ad alta voce”. E lì le sono arrivati tantissimi commenti. Molti di questi andavano a difendere Chiara Ferragni e Fedez. E così è arrivata anche la reazioni della coppia che ha deciso più che altro di non rispondere direttamente a parole, ma di lasciare qualche like.

Il primo like è stato quello di Fedez alla replica di un utente che ha punzecchiato Giulia De Lellis sulla quetione Israele. “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”, ha scritto questa persona. E subito il rapper ha lasciato l’apprezzamento.

Il like di Chiara Ferragni, invece, è arrivato a un commento, sempre su Twitter, in cui un’utente ha postato la storia cancellata da Instagram da Giulia De Lellis scrivendo: “Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività. Perché in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa”.

I fan più attenti si sono anche resi conto che Chiara e Federico hanno anche tolto il segui su Instagram alla De Lellis.