Chiara Ferragni trova lo screenshot della sua prima chat con Fedez

1 Lo screenshot della prima chat con Fedez

Chiara Ferragni è da sempre una fonte inesauribile di notizie e in queste settimane si sta divertendo a raccontarci alcuni retroscena sulla sua vita privata. Tra questi ha spiegato in modo dettagliato la sua conoscenza con Fedez, cosa ha pensato la prima volta che l’ha visto e il loro primo incontro, così come le varie uscite insieme.

Una storia molto coinvolgente che ha catturato l’attenzione degli utenti di TikTok, i quali da fan curiosi, non mancano occasione di porgere domande mirate all’influencer. Tra una chiacchiera e l’altra, dopo questo lungo racconto, Chiara Ferragni ha pubblicato un ennesimo video, in cui ha rivelato di aver ritrovato un qualcosa di molto prezioso per lei. Qualcosa che è stata un po’ “l’inizio di tutto” e ricorda tanto la frase pronunciata da Fedez in Bella storia.

Di cosa si tratta? Chiara Ferragni ha confidato di aver ritrovato la prima chat dove lei e il rapper si scambiavano i messaggi e di avere ancora lo screen conservato. Però, come racconta in questo video qui sotto, spiega di non riuscire a mostrarlo ai suoi seguaci poiché l’applicazione dà all’immagine uno strano effetto. Per tale ragione chiede consiglio ai suoi follower per come risolvere il problema e dunque mostrarne così il contenuto.

L’influencer ci scherza anche un po’ su, dandosi da sola della boomer, che nel gergo giovanile è un appellativo ironico e spregiativo che viene attribuito a chi manifesta atteggiamenti o modi di scrivere e parlare ormai superati dalle nuove generazioni. Frase questa che ha fatto molto ridere gli utenti di TikTok, curiosi ora di sapere quando e se Chiara Ferragni riuscirà a pubblicare la prima chat con Fedez.

Chiara Ferragni e lo screen della prima chat con Fedez pic.twitter.com/gVAXZFx38D — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2022

Sempre soffermandoci sulle varie rivelazioni, recentemente Chiara Ferragni ha confessato anche perché ha scelto di chiamare i suoi figli Leone e Vittoria…