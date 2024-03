Chiara Ferragni, Pasqua a Dubai con figli! La cifra monstre del resort in cui alloggia

NEWS

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, in occasione delle vacanze di Pasqua, è partita insieme ai figli per Dubai. Ecco quanto costa il resort all’interno del quale sta alloggiando in questi giorni.

Il costo del resort in cui alloggia Chiara Ferragni

In questi giorni non si fa altro che parlare di Fedez, Chiara Ferragni e di tutti i retroscena relativi alla crisi in corso. Nell’ultimo periodo hanno festeggiato i compleanni dei figli e si sono diffuse delle voci di corridoio secondo le quali avrebbero litigato molto duramente tra loro.

Ovviamente si tratta di segnalazioni degli utenti del web, ma non sappiamo che cosa ci sia di vero. Al momento, inoltre, la separazione sembra effettiva in quanto Federico ha lasciato la casa condivisa con la famiglia per spostarsi in un suo appartamento:

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora“.

Per tentare di distrarsi, quindi, Chiara Ferragni ha scelto di lasciare l’Italia per dirigersi a Dubai, dove festeggerà le vacanze di Pasqua con i figli. Si tratta del Bulgari Resort in cui aveva già alloggiato lo scorso anno: l’hotel di lusso vanta ville private, un centro benessere, uno yacht club e una spiaggia privata.

Il Resort comprende un ristorante che vanta due stelle Micheline e gestito dallo chef Niko Romito. Tra le varie esperienze che propone l’albergo, inoltre, possiamo citare il Safari nel deserto, il tour di Abu Dhabi e un giro in elicottero. Ma quanto costa l’hotel in cui alloggia Chiara con Leone e Vittoria?

Precisiamo che il Bulgari Hotel è una delle catene più lussuose e il costo varia a seconda delle stanze e del periodo. Non sappiamo cosa abbia scelto la Ferragni ma il prezzo va dai 4.450,00 euro ai 16.450,00 euro. La cifra più bassa si al trattamento base, mentre quella più alta fa riferimento alle suite.