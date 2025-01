Ballando con le Stelle festggia 20 anni di messa in onda e la Rai celebra il traguardo con un video della prima puntata

Ballando con le Stelle ha festeggiato i 20 anni giusto ieri 8 gennaio. Rai ha voluto celebrare l’incredibile traguardo raggiunto dall’iconico programma condividendo un piccolo ricordo della prima puntata.

20 anni di Ballando con le Stelle

Il noto e amato programma Ballando con le Stelle ha raggiunto un traguardo significativo: il 20° anniversario dal suo debutto, avvenuto l’8 gennaio 2005.

Per celebrare questa importante ricorrenza, il profilo Instagram di Rai Teche, l’archivio storico della Rai, ha condiviso un video speciale che ha riportato i fan indietro nel tempo, ai primissimi momenti della trasmissione.

20 anni di ritmo e spettacolo indimenticabile: era l’8 gennaio 2005 quando Milly Carlucci ha cominciato a farci sognare con la prima puntata di Ballando con le Stelle. Da allora i passi di danza, le sfide emozionanti hanno illuminato i nostri sabati sera.

Nel filmato si vedono i secondi iniziali della prima puntata. Si parte dal dietro le quinte dove, radiosa ed emozionata, Milly Carlucci si rivolge al primo cast del programma, che includeva anche il compianto Fabrizio Frizzi, per infondere coraggio e spronarlo ad affrontare questa nuova avventura con determinazione.

Subito dopo assistiamo all’elegante ingresso in studio della conduttrice. Scese le scale per raggiungere il centro della pista, si ricongiunge con il suo partner in crime, Paolo Belli, con cui tutt’oggi collabora.

I due si lanciano insieme in qualche passo di ballo sulle note dell’iconica sigla di Ballando con le Stelle. A suonare e cantare quelle note, la Paolo Belli Big Band, ormai parte integrante dell’identità del programma.

Con il suo format innovativo, che univa la magia della danza alla competizione tra personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, Ballando con le Stelle ha subito conquistato il cuore del pubblico.

Da allora, il programma si ripresentato, stagione dopo stagione, mantenendo sempre alta l’attenzione. Grande merito alla professionalità di Milly Carlucci, così come al coinvolgimento del pubblico e al carisma dei concorrenti e dei maestri di ballo.

Il post di Rai Teche ha ricevuto numerosissimi commenti affettuosi. I fan hanno colto l’occasione per esprimere il loro affetto per il programma e la gratitudine verso il team che lo ha reso un appuntamento imperdibile per due decenni.

Ma non solo gli spettatori si sono fatti sentire. Anche i maestri ed alcuni ex concorrenti hanno lasciato un messaggio sotto al video, che fosse anche solo l’emoji di un cuore.

Festeggiando questo anniversario, Ballando con le Stelle conferma ancora una volta il suo ruolo di punta nel panorama televisivo italiano. Ormai è diventata una vera e propria istituzione che ha saputo coniugare tradizione e innovazione nel segno dello spettacolo e della danza.