In questi giorni a far discutere il web è stata una foto postata su Instagram da Chiara Ferragni che tuttavia non era sua. Nelle ultime ore dunque l’autrice dello scatto è intervenuta e ha spiegato di aver contattato l’influencer, rivelando cosa è accaduto.

La verità sulla foto postata da Chiara Ferragni

Nelle ultime ore a far discutere il web è stata Chiara Ferragni, che di certo è stata una delle protagoniste del gossip del 2024. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la nota influencer ha postato un carosello su Instagram con diversi scatti. A non passare inosservata è stata in particolare una foto in cui si vede una donna bionda di spalle con in braccio una bambina. Inizialmente i più hanno creduto che si trattasse proprio dell’influencer e di sua figlia Vittoria. Tuttavia poco dopo alcuni utenti si sono resi conto di come lo scatto non fosse in realtà di Chiara ma bensì di Iris de Richemont, una creator francese. A quel punto in rete è scoppiato il caos e in queste ore così a rompere il silenzio è stata proprio l’autrice dell’immagine.

Raggiunta da FanPage, Iris ha rivelato cosa è accaduto e a quel punto ha affermato: “Alcuni follower hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei, e mi hanno anche inviato la foto nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa”.

Ma non è finita qui. Successivamente Iris de Richemont ha raccontato di aver contattato Chiara Ferragni, chiededole se potesse targarla nella foto. In merito la creator aggiunge: “Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto. Mi ha risposto dicendo che aveva pubblicato la foto perché era puramente fonte di ispirazione”.

Attualmente dunque sullo scatto postato da Chiara appare il tag che rimanda al profilo di Iris, segno dunque che tutto si è risolto per il meglio tra le due.