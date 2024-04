NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Chiara Ferragni

Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni dice addio al Lago di Como. L’influencer tuttavia starebbe cercando casa sul Lago di Garda.

Nuova casa per Chiara Ferragni?

Nelle ultime ore si sta nuovamente parlando di Fedez e Chiara Ferragni. Martedì sera infatti il rapper è stato ospite a Belve e nel corso della lunga e mai banale intervista con Francesca Fagnani ha rivelato alcuni retroscena sulla crisi con sua moglie. Le dichiarazioni del cantante, come era prevedibile, hanno fatto in breve il giro del web e in rete si sta molto discutendo di quanto accaduto, al punto che anche gli utenti si sono divisi. Nel frattempo la Ferragni prosegue il suo silenzio social e da ormai quasi due settimane non pubblica contenuti sul suo profilo. Ciò nonostante pare che i gossip sull’imprenditrice digitale non manchino.

Come in molti sapranno, solo lo scorso anno i Ferragnez avevano acquistato una bellissima villa sul Lago di Como, da sempre uno dei luoghi preferiti di Chiara. Tuttavia dopo la separazione la meravigliosa abitazione è rimasta a Fedez, mentre all’influencer è andato il mega attico di CityLife dove attualmente vive insieme ai suoi figli. L’imprenditrice però pare non voler rinunciare a una villa per le vacanze e così dopo l’addio al Lago di Como si starebbe guardando in giro.

Stando agli ultimi pettegolezzi infatti Chiara Ferragni starebbe cercando casa sul Lago di Garda, dove di recente è stata avvistata insieme alle amiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Si mormora dunque che l’influencer sia rimasta affascinata dal posto, che già in passato aveva visitato con Fedez.

Attualmente dunque la Ferragni starebbe valutando l’ipotesi di comprare una nuova casa, dove trascorrere del tempo in relax insieme alla sua famiglia e ai suoi piccoli. Nel mentre i fan si chiedono quando Chiara farà ritorno sui social dopo questo lungo silenzio ma al momento non è chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni.