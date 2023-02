NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Le foto di Chiara Ferragni e Fedez

La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez ormai da giorni sta facendo discutere il web. Dopo il bacio che c’è stato tra il cantante e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, tra i Ferragnez è calato il gelo e i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. In particolare proprio Federico, fatta eccezione per una storia dedicata a sua moglie, è letteralmente sparito dalla circolazione, alimentando i gossip in merito a una grossa lite. La Ferragni nel mentre su Instagram non ha mai menzionato il rapper, nonostante abbia pubblicato diversi post di ringraziamento, e la cosa è apparsa strana ai più.

In queste ore come se non bastasse sono emerse anche alcune indiscrezioni sulla coppia, risalenti alla sera della finale di Sanremo 2023. Secondo le voci di corridoio infatti, pare che Fedez abbia tentato di raggiungere sua moglie in camerino, venendo però bloccato dalla sua guardia del corpo, che non l’avrebbe fatto passare su esplicita richiesta dell’influencer.

Nonostante i numerosi pettegolezzi però adesso i fan dei Ferragnez posso tranquillizzarsi. Poco fa infatti WHOOPSEE ha pubblicato alcuni scatti inequivocabili che sembrerebbero scongiurare la presunta crisi. Chiara Ferragni e Fedez sono stati infatti paparazzati insieme per le vie di Milano, segno dunque che tutto stia procedendo al meglio per la coppia. Le foto (che potete vedere QUI), stanno già facendo il giro dei social, e hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti gli utenti.

Ma come mai dunque Chiara e Fedez non si mostrano insieme sui social? Che i due stiano per fare un grande annuncio che spiegherebbe il perché di tutto questo silenzio? Non resta che attendere per scoprirlo. A breve nel mentre vedrà la luce la seconda stagione di The Ferragnez La Serie. I nuovi episodi mostreranno in esclusiva anche i retroscena del Festival di Sanremo, con immagini inedite tratte dal backstage dell’Ariston.