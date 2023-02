NEWS

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2023

Christian De Sica è nonno

In queste ore Christian De Sica ha informato tutti i suoi fan di essere diventato nonno per la prima volta. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una fotografia che lo raffigura in ospedale insieme alla nipotina nata da poco. Nella descrizione i legge: “Ecco la mia nipotina Bianca. W Mari e Francesco“. Un turbinio di emozioni che già avevano avuto inizio qualche tempo prima. In precedenza, infatti, aveva rivelato tutta la sua gioia nel diventare nonno.

Christian De Sica con la nipote appena nata

Rilasciando un’intervista a Gente, come riporta anche il sito FanPage, l’attore aveva detto:

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo“.

E oggi Christian De Sica ha potuto ufficialmente conoscere Bianca. Non possiamo fare altro che porgere i nostri più cari auguri a tutta la famiglia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.