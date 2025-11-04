Poco fa Chiara Ferragni è arrivata in tribunale a Milano. Oggi si tiene infatti la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che vede imputata la nota imprenditrice digitale per truffa aggravata.

Chiara Ferragni arriva in tribunale

Giornata importante, quella di oggi, per Chiara Ferragni. Come in molti sapranno, proprio in queste ore si sta svolgendo la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che vede la nota imprenditrice digitale imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’influencer, che in questi ultimi mesi è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, ha deciso di essere fisicamente presente in tribunale e poco fa è entrata nell’aula della terza sezione penale, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini.

Ad accogliere la Ferragni, che per l’occasione ha scelto di indossare un tailleur pantalone doppiopetto nero con giacca allacciata, è stata una folla di paparazzi e naturalmente le immagini del suo arrivo in tribunale a Milano stanno già facendo il giro del web. Oggi dunque si prenderà una decisione sulle parti civili e la scelta del rito.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez incontra il finto Stefano De Martino al Gialappa’s Show

Stando a quanto è emerso, Chiara Ferragni (assistita dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana) potrebbe indicare di voler essere processata con rito abbreviato. Entro gennaio di conseguenza potrebbe arrivare la sentenza definitiva, che metterà la parola fine a uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni.

L’imprenditrice, che nel mentre si è sempre dichiarata innocente, nelle ultime 24 ore ha scelto il silenzio social e si è preparata ad affrontare al meglio questa giornata. Nelle prossime ore dunque avremo ulteriori informazioni su quanto accaduto in aula e di certo già in molti si chiedono cosa succederà.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.