Ospite al Gialappa’s Show, Belen Rodriguez ha incontrato il finto Stefano De Martino e non sono mancate alcune bordate della showgirl argentina.

Belen Rodriguez vs il finto Stefano De Martino

Ieri sera su Tv8 è andata in onda una nuova puntata del Gialappa’s Show e per l’occasione ad affiancare il Mago Forest alla conduzione è stata Belen Rodriguez. A un tratto è però accaduto qualcosa che ha sorpreso tutti e che ha attirato l’attenzione del web. La showgirl argentina si è infatti prestata ad uno sketch comico con Luigi Esposito, del duo Gigi e Ross, che ha fatto la parodia di Stefano De Martino.

A quel punto i due hanno iniziato a stuzzicarsi a vicenda e proprio la conduttrice non ha perso occasione per lanciare alcune bordate al suo ex marito. Tutto è iniziato quando il comico, scherzando con la showgirl, ha affermato: “Belen che bello rivederti. Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me?”. Pronta la replica della Rodriguez, che ha dichiarato: “E tu ricordi quando eri meno rifatto di me?”.

LEGGI ANCHE: Emanuele Filiberto parla dei tradimenti a Clotilde Courau

Poco dopo Esposito, sempre nei panni di Stefano De Martino, ha invitato Belen Rodriguez ad Affari Tuoi. La conduttrice, sempre ironizzando, ha però declinato l’offerta e ha aggiunto: “No grazie, basta pacchi”. A quel punto il comico, tirando in ballo il video intimo del conduttore che qualche settimana fa ha fatto il giro del web, ha continuato a stuzzicare Belen: “Ha avuto più successo del tuo”. La Rodriguez così, non lasciandosi sfuggire l’occasione, ha dichiarato: “È naturale, tu ti alleni molto ma molto più di me. Uno a farlo impara”.

Lo sketch si è concluso con una lettera di Gigi: “Ho capito che da quando non ci sono ti manco. Del resto anche io non so stare senza di me. Anche se il tuo posto è ora occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti?”. Pronta l’esilarante replica di Belen: “A quel figo di Gerry Scotti”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.