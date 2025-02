Nelle ultime ore Chiara Ferragni è stata paparazzata insieme al fidanzato Giovanni Tronchetti Provera dall’avvocato: ecco perché e cosa è accaduto.

Chiara Ferragni beccata con Giovanni Tronchetti Provera

Da ormai un anno a questa parte la vita di Chiara Ferragni è completamente cambiata. Sappiamo bene infatti che il matrimonio con Fedez è giunto al capolinea e tra poche settimane i due otterranno il divorzio, che metterà ufficialmente fine alla saga dei Ferrragnez. Negli ultimi mesi però l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore e il sorriso, stavolta al fianco di Giovanni Tronchetti Provera.

Attualmente la neo coppia sembrerebbe essere in grande sintonia e, nonostante di recente si sia parlato di presunta crisi, le cose sembrerebbero procedere a gonfie vele. Nelle ultime ore intanto il settimanale Oggi ha paparazzato Chiara e Giovanni insieme dall’avvocato. Ma cosa è accaduto e perché i due si sono recati dai legali? Andiamo a scoprire cosa è successo e il racconto dei paparazzi.

Come è noto a tutti, nelle ultime settimane l’influencer è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Milano e il prossimo settembre ci sarà così l’udienza. Per questo motivo Chiara Ferragni sta capendo come affrontare le tappe del processo e così, accompagnata dal fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, che ha deciso di stare al fianco della sua compagna in questo difficile momento, ha incontrato il suo avvocato.

In questi giorni nel mentre l’influencer è tornata al centro dell’attenzione. Per la prima volta dopo il pandoro gate, la Ferragni è tornata ad apparire sulla cover di un magazine. Ma non solo. Chiara infatti ha anche ripreso a partecipare alla Milano Fashion Week e in questi giorni sta prendendo parte ai diversi eventi che si stanno svolgendo in città. Sembrerebbe dunque che poco a poco l’imprenditrice digitale stia riprendendo in mano la sua vita e che a oggi si sia lasciata il passato alle spalle.