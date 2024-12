Chiara Ferragni ritrova il sorriso e lo mostra in un video

In un video Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare la sua rinascita: dalle lacrime di un anno fa al sorriso ritrovato!

Come cambia la vita in un anno? Nel corso di 12 mesi sono tante le cose che possono succedere e Chiara Ferragni ne è ben consapevole di questo. Da un giorno all’altro, dopo lo scandalo del Pandoro gate, ha visto la sua vita frantumarsi in mille pezzi, a seguito della fine del matrimonio con Fedez.

Un periodo lungo e difficile, in cui Chiara Ferragni è caduta tante volte e altrettante ha provato a rialzarsi, circondata dalle persone di sempre che le sono state accanto in questo percorso di ripresa. A sorpresa l’influencer su TikTok ha condiviso un particolare video, che mostra il suo cambiamento in questi mesi.

Nel primo filmato si vede lei a gennaio 2024, riprendersi da sdraiata e in lacrime. Poi il salto temporale a oggi, dicembre 2024, dove invece ha ritrovato una luce nuova e imparato a sorridere ancora. Così Chiara Ferragni ha deciso di postare un’altra parte di sé e del suo privato, cosa che sta cercando di preservare quanto più possibile, nonostante le notizie su di lei non sembrano di certo mancare. Proprio ora poi che sembrerebbe aver ritrovato anche l’amore.

E a chi le ha scritto “Che bello vederti di nuovo felice. Spero un giorno con calma e quando sei pronta ci racconterai qualcosina”, Chiara Ferragni ha ribattuto: “Non vedo l’ora di poterlo fare”.

La dedica di Chiara ai figli

A toccare particolarmente è stata anche la dedica che Chiara Ferragni ha fatto ai suoi figli Leone e Vittoria sui social network. L’imprenditrice digitale, a cuore aperto, ha infatti scritto quanto segue:

“Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre. Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane”.

Poi il ricordo dei mesi passati, quelle giornate difficili da affrontare dove però ha avuto accanto le persone di sempre:

“Vivere questi momenti con le stesse persone che solo 8 mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare”.

Infine un’altra frase molto significativa ripresa da Chiara Ferragni. Un pensiero che ha voluto trasmettere speranza e voglia di dare una svolta alla propria vita:

“Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde”.

Ed è così che Chiara Ferragni è tornata a sorridere!