Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Chiara Ferragni

Cos’è successo al negozio di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni è un’influencer e imprenditrice molto amata dagli italiani. Non solo la sua storia d’amore con Fedez è molto seguita, ma la sua stessa ambizione nel portare a compimento i suoi obiettivi e ammirata da tantissime persone. Chiara, per esempio, ha un suo negozio a Milano in Via Capelli, nella via che porta da Corso Como a Piaza Gae Aulenti.

Il punto vendita ha aperto diversi anni fa e si estende su una superfice di 120 metri quadrati. In questi giorni, tuttavia, è successo qualcosa di strano. Pare che dei vandali abbiano distrutto la vetrina del negozio e che questa non sia stata ancora riparata. I più curiosi si avvicinano spesso per constatare l’entità del danno e si chiedono chi abbia mai potuto farlo e come mai Chiara non ha ancora avviato le riparazioni.

Ma che cosa successo? Questa è una situazione in cui le cose non sono come sembrano. Lo store Chiara Ferragni non è stato colpito da nessun vandalo. Il danno causato alla vetrina è tutta finzione. Stando a quanto rivelato dal TikToker Federico Assini in un video, si tratterebbe solo di una strategia di marketing per far avvicinare le persone e farle guardare dentro il negozio.

“Tutto questo è fatto a posta. La gente pensa che sia stato un vandalo. Perché si fermano a guardare il buco e in realtà si fermano a guardare il negozio. Genio”.

