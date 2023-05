Uomini e donne, rivoluzione al Trono Over: potrebbe tornare una nota nemica di Gemma

NEWS

Debora Parigi | 15 Maggio 2023

Cambio di cast al Trono Over di Uomini e donne tra addii e grandi ritorni

C’è aria di rivoluzione nel cast del Trono Over di Uomini e donne. Non abbiamo fatto in tempo a salutare la stagione appena conclusa (da oggi va in onda il “best of” dell’ultima edizione) che si pensa già alla prossima. E così se pare confermato il trono misto (classico e over insieme), è possibile che proprio nel parterre non vedremo più alcuni volti noti, ma ci potrebbero essere grandi ritorni.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, BlastingNews ha invece rivelato alcune voci che girano nei corridoi degli Studi Elios. In pratica ci sarebbe un nome che ribalsa tra quelli che diranno addio al programma. Stiamo parlando di Aurora Tropea. La dama era stata protagonista alcune edizioni fa per poi andarsene e tornare alla fine di questa stagione. E con il suo ritorno è successo davvero il degenero. Le segnalazioni su Armando hanno suscitato una polemica incredibile, con il cavaliere che ha minacciato di andarsene. Quindi pare che la dama possa essere tagliata fuori dalla prossima edizione.

Ma per una dama che se ne va, un’altra potrebbe rappresentare un grande ritorno. E si tratterebbe di una nota nemica di Gemma Galgani. Di chi parliamo? Ovviamente di Barbara De Santi che più volte nel corso degli anni se n’è andata e poi è tornata. Questo potrebbe portare al ritorno di grandi litigi tra le due dame del parterre. Inoltre di recente è spuntato anche il nome di Giorgio Manetti. Lui ha detto che sarebbe interessato a tornare a Uomini e donne. Che Maria De Filippi possa contattarlo di nuovo? I fan di Gemma e Giorgio ancora ci sperano in un loro lieto fine.

Vi ricordiamo che un altro rumor sul programma della De Filippi è stato lanciato e riguarderebbe lo sbarco in prima serata. Pare infatti che Mediaset stia riflettendo sulla possibilità di inserire una volta a settimana una puntata della trasmissione che vada a sostituire il GF Vip. Il reality, infatti, sembra che torni alle origini con un solo appuntamento a settimana.