1 Chiara Ferragni provocante sui social

È stata una settimana ricca di emozioni per Chiara Ferragni. Solo qualche giorno fa infatti la nota imprenditrice digitale è stata annunciata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 per la prima e la quinta serata della kermesse musicale. Ma non solo. Pochissime ore fa come se non bastasse l’influencer è anche diventata zia per la prima volta. Sua sorella Francesca infatti ha partorito e ha dato alla luce il suo primo figlio, Edoardo.

Anche per le prossime settimane per tutti i follower della Ferragni arriveranno grandi novità. Chiara infatti è pienamente concentrata sul suo lavoro e numerosi sono gli impegni di questi giorni. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sui social Chiara Ferragni ha postato una provocante foto che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web. Il vestito dell’influencer lascia infatti ben poco spazio all’immaginazione e mette in mostra il suo lato B. Lo scatto nel mentre come era prevedibile ha infiammato il web e non sono mancati numerosi commenti d’apprezzamento.

Qualche ora fa intanto sul web ha iniziato a circolare un gossip legato proprio alla Ferragni. Pare infatti che prima di accettare la co-conduzione del Festival di Sanremo Chiara abbia rifiutato più volte la proposta negli anni passati. Andiamo a rivedere cosa sarebbe accaduto.