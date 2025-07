Forse non ne eravate a conoscenza, ma Chiara Ferragni e Amadeus sono vicini di casa

Sapevate che Chiara Ferragni ora ha un vicino di casa molto speciale a Milano? Secondo quanto emerso infatti l’imprenditrice digitale condividerebbe il pianerottolo con Amadeus e la moglie di quest’ultimo Giovanna Civitillo.

Chiara Ferragni vicina di casa di Amadeus

Dalla rubrica “C’è chi dice…” di Giuseppe Candela per il settimanale Chi, non solo la notizia sul nuovo programma TV condotto da un gieffino dell’ultima edizione del GF. Il giornalista ha parlato anche di Chiara Ferragni e della sua nuova vita dopo la separazione da Fedez (mentre si vocifera della vendita di Villa Matilda)

Secondo quanto si legge sull’imprenditrice digitale, che sta pian piano cercando di rimettersi in sesto, ci sarebbe una curiosità molto interessante. Stando a quanto si legge sulla rivista infatti Chiara Ferragni avrebbe due vicini di casa piuttosto noti come Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo:

“Ferragni-Amadeus da Sanremo al pianerottolo di casa. – Da quando Amadeus ha portato Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston, nel 2023, i due sono rimasti in buoni rapporti”. E ancora dal rumor leggiamo quanto segue nelle prossime righe: “E, da qualche tempo, sono addirittura vicini di casa a Milano. Tra una chiacchierata e un caffè, anche in compagnia della moglie del conduttore, Giovanni Civitillo, i nuovi vicini vanno molto d’accordo”.

Dunque dopo aver condiviso il palco del Festival di Sanremo 2023, quando Amadeus ha portato Chiara Ferragni come co-conduttrice, ora si sono ritrovati nuovamente ma al di fuori delle telecamere. Come si apprende dalle indiscrezioni riportate da Candela, pare che siano in buonissimi rapporti e che vadano molto d’accordo.

Il Festival della Canzone Italiana dunque li ha uniti e fatto nascere così una bella amicizia tra Chiara Ferragni, Amadeus e la moglie di quest’ultimo Giovanna Civitillo. Un legame che si è consolidato grazie anche a questa curiosa coincidenza emersa in queste ore.