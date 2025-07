Dopo l’esperienza al Grande Fratello, per Luca Calvani ci saranno ancora delle grandi sorprese. No, non parliamo della sua nuova comparsa in Beautiful, piuttosto della conduzione di un programma TV tutto suo. Ecco cosa sappiamo fino a questo momento.

Luca Calvani condurrà un programma di cucina

Mentre sono in corso i casting per la prossima edizione del Grande Fratello, la nuova stagione televisiva è sempre più vicina e con essa tante novità. Una su tutte riguarda proprio un partecipante dell’ultima edizione del longevo reality show di Canale 5. Nello specifico stiamo parlando di Luca Calvani.

L’attore, che non ha mai nascosto il suo amore per la cucina e pubblicato il suo primo libro di ricette, oltre ad essere stato volto di Cortesie per gli ospiti, ora lo vedremo in TV alla conduzione di un programma tutto suo. Di cosa si tratta nello specifico? Luca Calvani, infatti, pare che sarà al timone di una trasmissione sul canale Food Network direttamente dal suo casale, in Toscana dove vive con suo marito.

A rivelare l’indiscrezione è Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi. Il giornalista nel trafiletto in questione ha riportato quanto possiamo leggere qui a seguire:

“Dal Grande Fratello alla cucina. L’attore Luca Calvani, dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, condurrà un nuovo programma su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Tra padelle e ricette è tutto pronto: le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana”.

Questa quindi la nuova avventura che attenderà Luca Calvani molto presto. Non è ancora chiaro quando lo vedremo sul piccolo schermo, probabilmente con l’arrivo della nuova stagione TV. Ma sta di fatto che l’ex gieffino è pronto a rimettersi in gioco, stavolta dietro ai fornelli con ricette gustose e da replicare.

Dai fornelli della Casa del Grande Fratello a quelli del suo programma di cucina… è un attimo!