Chi è Luca Vezil fidanzato di Valentina Ferragni? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Luca Vezil, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla relazione con Valentina Ferragni, a dove seguirlo sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Luca Vezil

Nome e Cognome: Luca Vezil

Data di nascita: 30 luglio 1991

Luogo di Nascita: Genova

Età: 30 anni

Altezza: 173 cm

Peso: 70 kg circa

Segno zodiacale: Leone

Professione: igienista dentale e digital influencer

Fidanzato: Luca è fidanzato con Valentina Ferragni

Figli: Luca non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lucavezil

Luca Vezil età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Luca Vezil e quali sono le sue origini e dove è nato. L’influencer nasce il 30 luglio del 1991 a Genova.

La sua età dunque è di 30 anni, mentre la sua altezza è pari a 173 cm.

Fino a qualche tempo fa Luca ha vissuto nella sua città natale insieme alla sua famiglia e a suo fratello Matteo. Tuttavia da qualche tempo l’influencer si è trasferito a Milano, dove vive insieme alla sua fidanzata Valentina Ferragni.

Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla loro storia e come si sono conosciuti.

Vita privata

Da ben 8 anni Luca Vezil è fidanzato con Valentina, sorella di Chiara Ferragni. I due sono una delle coppie più belle e affiatate del web e sono in tanti che seguono i due influencer passo dopo passo. Ma come si sono conosciuti? Spesso Luca e Valentina hanno raccontato sui social gli inizi della loro relazione. Vezil e la Ferragni si sono incontrati per la prima volta durante una vacanza a Mykonos, quando lui aveva 18 anni e lei 16. La loro relazione tuttavia è iniziata solo qualche anno dopo, e in merito proprio Luca nel corso di un’intervista per Vanity Fair ha raccontato:

“Ho conosciuto Valentina in vacanza a Mykonos: eravamo piccoli, lei aveva 16 anni e io 18. Poi ci siamo persi di vista e abbiamo iniziato a frequentarci che io avevo 21 anni. Un giorno mi disse che sua sorella sarebbe andata a Genova per un evento, ma lì per lì non capivo il perché: mi spiegò cosa faceva, ma non realizzai. Quando cominciammo a frequentarci più seriamente e capii che c’era la possibilità di aprire un blog, lo feci anch’io: era una roba nata per scherzo, senza ambizione. […] A novembre 2021 abbiamo festeggiato 8 anni insieme. Abbiamo iniziato a frequentarci prima, a marzo del 2013, ma siccome all’inizio volevamo andarci cauti perché non eravamo sicuri che la distanza non sarebbe stata un problema, abbiamo deciso di prendere per buona la data di novembre”.

Ma non solo. Luca Vezil infatti parla anche del suo futuro insieme a Valentina Ferragni, e in merito afferma:

“Sicuramente ci sarà un’evoluzione naturale delle cose con Vale, un matrimonio e dei bambini. […] Mi piacerebbe davvero tanto avere un bambino da spupazzare e da crescere: è quello che vorrei di più nella vita. Valentina cosa ne pensa? L’ultima parola spetta a lei anche perché, come spesso ci siamo detti, la vita che cambierebbe sarebbe soprattutto la sua. Quando si sentirà pronta, sicuramente mi troverà, ma senza bruciare le tappe. Ora Vale sta facendo molto bene con il suo brand, io faccio le mie cose: è un momento molto felice in cui forse è giusto rimanere concentrati su noi stessi. Abbiamo un cane che ci porta via tante energie quindi, per ora, ci spupazziamo lui”.

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire Luca Vezil sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Luca Vezil: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Luca Vezil sui social, e in particolare su Instagram.

L’influencer ha naturalmente un profilo super attivo, che vanta più di un milione di follower.

Proprio su Instagram infatti Luca condivide tutti i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua fidanzata Valentina Ferragni e insieme alla sua famiglia. Non mancano naturalmente scatti provenienti dai suoi viaggi e dalla sua quotidianità.

Scopriamo ora cosa sappiamo sulla carriera di Luca Vezil.

Carriera

In molti si chiedono che lavoro fa Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni. Fin da ragazzo l’influencer si appassiona al mondo della moda e della fotografia. Ben presto così apre il suo primo blog, grazia al quale arriva la fama. Inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo, e in breve Luca viene notato da diversi brand, che gli propongono i primi contratti. Solo nel maggio 2014, il suo blog viene eletto come uno dei migliori del settore moda in Italia. Contemporaneamente però Vezil prosegue gli studi e si laurea come igienista dentale all’Università degli Studi di Genova. Proprio in merito al suo lavoro l’influencer a Vanity Fair ha raccontato:

“Sono un’igienista dentale prestato alla vita dei social: durante l’università è scoppiato tutto questo e, quando mi sono laureato, ho deciso di mettere in un cassetto questo progetto per dedicarmi ad altro. Ma non è detto che in futuro non decida di far sorridere la gente nel senso più letterale del termine”.

In merito al suo successo come influencer, Luca Vezil dichiara:

“È stato tutto abbastanza graduale, all’inizio non semplice. I miei erano contenti che andassi a Milano a trovare Vale, ma non che mi trattenessi lì per seguire un evento: non pensavano che questo potesse essere un lavoro, i social non erano così sdoganati, il punto di arrivo era la televisione. Una sera il TG5, trasmettendo un servizio sul Pitti, mi inquadrò e gli amici capirono che era una cosa grossa. Poco dopo sono arrivate la fashion week a New York, i primi eventi e il resto: così smisi di essere quello che aveva i grilli per la testa”.

Da dicembre 2021 Luca Vezil apparirà anche in The Ferragnez La Serie, il primo show incentrato sulla vita dei suoi cognati Chiara Ferragni e Fedez e che andrà in onda su Amazon Prime Video. Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito.

Luca Vezil in The Ferragnez La Serie

Giovedì 9 dicembre arriva su Amazon Prime Video The Ferragnez La Serie, il primo show dedicato a Chiara Ferragni e a Fedez. La serie, composta da 8 episodi, seguirà da vicino tutti i momenti più belli e significativi accaduti alla coppia nell’ultimo anno e di certo ne vedremo di belle. A far parte del cast, oltre al rapper e all’imprenditrice digitale, sono anche i familiari dei Ferragnez, tra cui Francesca e Valentina, sorelle dell’influencer, i loro rispettivi fidanzati Riccardo Nicoletti e Luca Vezil.

Ma non solo. A far parte della show saranno anche i genitori di Chiara e Federico, i loro figli Leone e Vittoria e naturalmente la Mati. Appuntamento dunque a giovedì 9 dicembre per i primi 5 episodi di The Ferragnez La Serie, che è già attesissima da tutti i fan della coppia.

