Chi è Marina Di Guardo? Età, vita privata, libri e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Marina Di Guardo, dall’età, all’altezza, alla vita privata, la carriera e ai libri, a dove seguirla sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Marina Di Guardo

Nome e Cognome: Marina Di Guardo

Data di nascita: 29 ottobre 1961

Luogo di Nascita: Novara

Età: 60 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: scrittrice

Fidanzato: Marina ha un compagno, Antonio

Figli: Marina tre figlie, Chiara, Francesca e Valentina Ferragni

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @marinadiguardo

Marina Di Guardo età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Marina Di Guardo, dove è nata e quanti anni ha la mamma di Chiara Ferragni. La scrittrice nasce a Novara il 29 ottobre 1961, ma le sue origini sono siciliane.

La sua età è di 60 anni, mentre sconosciute sono le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Sappiamo che Marina cresce in Sicilia con i suoi genitori e i suoi tre fratelli. Ben presto però si trasferisce in Lombardia. Ma dove vive oggi? La Di Guardo vive a Milano.

Vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Marina Di Guardo sappiamo che da ragazza ha avuto un rapporto molto complicato con suo padre, al punto che ha abbandonato gli studi al Liceo Classico al quinto anno. Due anni più tardi tuttavia è tornata tra i banchi di scuola e si è diplomata.

Marina è stata anche sposata con Marco Ferragni, dentista di Cremona, dal cui matrimonio sono nate tre figlie: Chiara, Valentina e Francesca Ferragni! I due si separano qualche anno più tardi, quando Chiara ha 15 anni.

Ma oggi Marina Di Guardo ha un compagno? La risposta è sì! Da qualche anno la scrittrice è legata ad Antonio.

Scopriamo ora dove seguirla sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Marina Di Guardo: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Marina Di Guardo sui social e in particolare su Instagram.

La scrittrice ha naturalmente una pagina attiva, seguita già da oltre 600 mila follower.

Su Instagram Marina condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alle sue figlie, ai suoi nipoti e al suo compagno.

Vediamo adesso tutto quello che sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Prima di dare ufficialmente il via alla sua carriera da scrittrice, Marina Di Guardo ha svolti anche altri impieghi. La mamma di Chiara Ferragni infatti ha lavorato come indossatrice, babysitter e anche come animatrice. Successivamente è diventata vice-direttrice dello showroom di Blumarine. Solo in seguito si dedica alla sua vera vocazione, la scrittura, e pubblica così diversi libri.

Nel 2012 debutta come scrittrice, con il romanzo L’inganno della seduzione, pubblicato dalla casa editrice Nulla Die. Due anni più tardi pubblica il libro Non mi spezzi le ali, seguito da Bambole gemelle. Nel 2016 pubblica per la Delos Books di Franco Forte l’ebook Frozen bodies.

Nel 2017 Marina Di Guardo passa ad Arnoldo Mondadori Editore e pubblica Com’è giusto che sia, che viene definito dal critico Gian Paolo Serino come “la rivelazione dell’anno”. Negli anni a venire scrive i libri La memoria dei corpi, di cui sono stati venduti i diritti per trarne un film, Nella buona e nella cattiva sorte, e Dress code rosso sangue, ambientato nel mondo della moda milanese.

Dal 2019 inoltre è anche opinionista nel rotocalco televisivo Mattino Cinque su Canale 5. Infine a dicembre 2021 Marina appare in The Ferragnez La Serie, il primo show dedicato a sua figlia Chiara Ferragni a suo genero Fedez in onda su Amazon Prime Video. Andiamo a scoprire di più sulla serie.

Marina Di Guardo in The Ferragnez La Serie

Giovedì 9 dicembre 2021 su Amazon Prime Video debutta The Ferragnez La Serie, il primo show incentrato sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. La serie, composta da 8 episodi, ci racconterà i momenti più belli della vita privata e professionale che la coppia ha vissuto nell’ultimo anno, e di certo non mancheranno emozioni, colpi di scena e anche lacrime. A far parte del cast, oltre che al rapper e all’imprenditrice digitale, ci sono anche i familiari dei Ferragnez al completo, tra cui naturalmente anche Marina Di Guardo.

Ad apparire saranno anche le altre due figlie della scrittrice, Francesca e Valentina, con i rispettivi fidanzati Riccardo Nicoletti e Luca Vezil. Presente anche la famiglia di Fedez, e di certo ne vedremo di belle. Appuntamento con i primi 5 episodi di The Ferragnez La Serie a giovedì 9 dicembre 2021.

