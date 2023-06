NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

Il matrimonio di Chiara Nasti

Poco tempo fa nell’aria c’era grande preoccupazione tra i fan della coppia perché si pensava fossero in crisi. Mattia Zaccagni, infatti, aveva smesso di seguire su Instagram Chiara Nasti. La paura, però, poi è rientrata poche ore dopo quando tutto si è risolto anche se non sono state date spiegazioni.

Tante persone, infatti, avevano il timore che il loro matrimonio potesse saltare. Invece i due hanno coronato il sogno d’amore proprio questo pomeriggio. La celebrazione è avvenuta con pochi intimi e in grande segreto. Tuttavia alcune foto sono state messe già sul web e a fornirle è stata Deianira Marzano. Grazie all’influencer, infatti, possiamo ammirare in anteprima il vestito dell’influencer. Qui sotto la foto in cui viene accompagnata all’altare.

Le foto del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Successivamente possiamo anche vedere un’immagine in cui Chiara Nasti viene ripresa più da lontano, mentre percorre l’inizio della navata della Chiesa. In questo modo possiamo concentrarci di più sul suo abito bianco lungo e il velo calato sul viso. Un momento molto importante e condiviso con i figlio Thiago.

Chiara percorre la navata

La Nasti aveva parlato del suo nuovo ruolo di mamma nelle settimane scorse:

“Pensavo fosse più semplice. No a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero far nulla…devi solo occuparti di lui. Poi beh dipende da che tipo di mamma siete. Io non riesco a staccarmi da lui”.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.