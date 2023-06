NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

Amici 22

Il primo messaggio di Mattia Zenzola a Lorella

Come sappiamo, Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 e ha portato a casa il trofeo del talent ma anche un montepremi in denaro. In una rivista di qualche settimana fa aveva rivelato che cosa avrebbe fatto dei 150mila euro vinti:

“I soldi verranno divisi. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. E il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me.

La restante la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”.

Nonostante Mattia Zenzola non sia stato allievo di Lorella Cuccarini, la professoressa si è molto affezionata a lui e lo ha invitato sul suo canale YouTube per un’intervista. Lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram e nello stesso post ha anche pubblicato il primissimo messaggio che il ballerino le ha scritto sul social nel 2021:

“Ciao Lorella, sono mattia, figlio di una tua fan da sempre. Ti seguo ad Amici. Ho appena compiuto 17 anni e come tantissimi giovani spero di entrare anche io nella scuola un giorno e conoscerti.

Sono un latinista da piccolissimo e mi mantengo gli studi di danza con Zumba dove lavoro, anzi lavoravo, fino a marzo prima del Covid. Oggi solo lezioni online. Sei bellissima e bravissima, buon lavoro. Mattia”.

