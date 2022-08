Chiara Rabbi e il rumor su Nicolò Zaniolo

Dopo l’annuncio della crisi tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, sembra che l’influencer si stia avvicinando a un calciatore della Roma. O almeno così starebbero pensando i fan. Il tutto è partito da alcuni like che lei e Nicolò Zaniolo si sono scambiati su Instagram. Saranno solo amici o c’è qualcosa di più? Al momento non ci è dato saperlo. L’ex di Uomini e Donne ha commentato la situazione rispondendo a un follower. Questa ha scritto: “Dai che Zaniolo è ad un passo date! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa“. La Rabbi ha risposto con ironia: “A me o a lui?“.

In queste ore, come riporta anche il sito Isa e Chia è ritornata sull’argomento. Una follower, infatti, le ha domandato cosa ne pensasse dei recenti gossip sul suo conto. Questa la replica:

Chiariamo una cosa… Condivido tutto con voi e se ci dovesse essere qualcosa di bello e nuovo per cui valga la pena aggiornarvi, lo farei subito. Quindi non ho commenti perché non ho argomenti. Poi mi stare domandando in molti le stesse cose. E vi rispondo dicendo che non mi voglio precludere nulla. Se ci dovesse essere qualsiasi tipo di occasione o esperienza nella mia vita, ora, la farei subito di corsa. Non ho stereotipi o pregiudizi, anzi. Per il momento ho solo deciso di vivere quel che capita.

Nel frattempo, però, anche Davide Donadei ha commentato il presunto flirt tra Zaniolo e Chiara Rabbi. Ha risposto con una battuta: “Se non l’avesse messo forse ancora avrebbe la spalla al sui posto. Scherzi a parte, ci sta!“. E siccome ha visto di recente la sua ex ha anche rivelato come si è sentito: “Indubbiamente mi ha fatto effetto. Chiara, dopo mia mamma e mio fratello, è stata la persona più importante della mia vita. E avrà sempre un posto speciale per me“. Seguiteci per altre news.

