Non molte settimane fa Christian De Sica era intervenuto sul web per lamentarsi degli influencer. All’attore non piace per nulla il modo di fare di queste star del web e le ha duramente criticate: “Ma certe persone non si sono rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? Ma possibile essere diventati così cafoni?“. In queste ore, però, è tornato a far parlare di sé per qualcosa accaduto nel momento in cui ha citato Damiano David dei Maneskin.

Di recente i Maneskin si sono esibiti hai Video Music Awards con il loro brano “Supermodel“. In questa occasione Damiano si è presentato con un outfit molto particolare. Lo abbiamo visto sul palcoscenico con il torso nudo e dei pantaloni molto aderenti che, da dietro, lasciavano vedere completamente il lato B. Ecco, quindi, arrivare la reazione di De Sica, come riporta anche il sito Dagospia:

Flash: sfida all’ultimo tanga” “Damiano chi? Toni Brando tutta la vita” – De Sica scatenato su Instagram. Posta una foto di una scena stracult del film di Verdone, “Compagni di scuola”, in cui mostra che il suo personaggio, Toni Brando, ha anticipato non solo “il discorso di Madonna e di Prince” ma anche il look di Damiano dei Maneskin agli MTV Video Music Award con il tanga e le chiappone in bella vista…

La battuta di Christian De Sica

Si tratta di una semplice battuta quella che ha voluto fare Christian De Sica nei confronti di Damiano David. L'attore ha voluto ricordare che è stato lui il precursore ed è stato il primo a portare una specie di tanga davanti a milioni di spettatori.