1 Christian Stefanelli da Amici 21 al Vaticano

Questo pomeriggio, mercoledì 27 aprile, Christian Stefanelli è ospite di un importante evento che si tiene in Vaticano. Dopo l’esperienza ad Amici 21 e la sua eliminazione alla seconda puntata, per lui ci sono nuovi progetti, lavori e obiettivi. Ma di cosa si tratta.

Ad organizzare il tutto è Federprofessional, un’associazione che forma i professionisti di settore. L’evento è l’occasiome per celebrare i 20 anni di attività e lanciare un nuovo approccio nel lavoro. Ecco il comunicato che si legge sul sito:

“Mercoledì 27 aprile, a partire dalle ore 14, nella splendida cornice della Città del Vaticano, il Presidente Federmanager Stefano Cuzzilla e il Direttore generale Mario Cardoni parteciperanno all’evento “Ethic New Deal. Un Futuro Sostenibile per i Professionisti”, organizzato da Federprofessional, l’associazione delle Alte Professionalità Indipendenti che è parte integrante del sistema Federmanager. L’incontro rappresenterà un’occasione importante per celebrare i 20 anni di attività di Federprofessional e per promuovere il Manifesto ‘Ethic New Deal’, che guiderà l’azione di Federprofessional in un sistema socioeconomico sempre più basato su etica e reputazione.”

Ecco che quindi per l’occasione sono stati chiamati alcuni ballerini per delle esibzioni durante il meeting. Tra questi c’è appunto anche Christian Stefanelli.

A tal proposito ecco la sua prima esibizione…