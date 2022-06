L’outfit di Christina Aguilera al pride

Christina Aguilera è sempre stata molto vicina alla comunità LGBTQI+ e lo ha dimostrato anche in questi giorni prendendo parte al Pride che si è tenuto a Los Angeles. Ha, infatti, cantato diversi suoi brani di grande successo. Possiamo, per esempio, citare “Dirrty” e “Beautiful“. Nel primo caso ha indossato un body rosso, mentre nel secondo ha vestito i colori della bandiera LGBTQI+. Ma non solo. L’outfit che ha fatto il giro del web e ha fatto chiacchierare tutti quanti è stato uno in particolare.

A un certo punto è salita sul palco Kim Petras. Si tratta di una cantautrice tedesca diventata nota per aver affrontato il percorso di transizione in giovanissima età. Ecco perché Christina si è mostrata ai fan in un abito verde con un pene finto attaccato alle sue parti intime. (QUI per le foto). Come stavamo dicendo, ad ogni modo, Christina Aguilera supporta la Comunità e, come ci ricorda anche Biccy, nel 2019 aveva ricevuto l’Ally Equality Award. In quell’occasione aveva fatto un discorso:

“Sin dall’inizio della mia carriera mi sono appoggiata alla comunità LGBT+ per supporto, amicizia, gioia e accettazione. Ho trovato una forza inimmaginabile nei miei amici che si identificano come queer, e sono stata tirata fuori da alcuni dei miei momenti più bui grazie al piccolo gruppo di persone che mi circonda, ovvero compagni di ballo, artisti glam e creativi, che lottano per la libertà, l’uguaglianza, l’accettazione. […]

Ho prestato attenzione alle relazioni gay, ai disturbi alimentari e alle fobie quando erano per lo più tabù. Ciò che so è che non sarei dove sono oggi senza l’accettazione da parte di coloro che, come me, erano etichettati come “altro”. Essere riconosciuta da HRC Los Angeles, tra i leader che combattono per l’uguaglianza, è un onore che ho accettato con molta gratitudine. Purtroppo non ho potuto presentarmi di persona stasera, ma non vedo l’ora di continuare a sostenervi“.

