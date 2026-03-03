Dal sole di Dubai ai riflettori dell’Ariston. Christopher Aleo è arrivato a Nizza nelle scorse ore e si prepara a vivere da protagonista la 76a edizione del Festival di Sanremo. Ma non è solo.

Al suo fianco, come sempre, la splendida Simona Jakstaite, 28 anni, bellezza lituana dal fascino nordico e dallo stile impeccabile.

Arrivo in Costa Azzurra e clima da jet set

Atterrati in Costa Azzurra, Aleo e Simona hanno subito attirato l’attenzione. Lui, finanziere internazionale e fondatore della fintech iSwiss Pay, abituato ai palcoscenici globali tra Davos, Dubai e Monte Carlo. Lei sofisticata, con outfit studiati nei minimi dettagli e quell’allure che non passa inosservata.

A Sanremo sono attesi tra platea e salotti esclusivi, ma soprattutto nei party privati che ogni anno animano la settimana più glamour d’Italia.

Inseparabili tra gala e red carpet

Christopher Aleo e Simona Jakstaite formano ormai una delle coppie più eleganti del circuito internazionale tra finanza e moda. Sempre insieme, sempre coordinati, sempre sotto i flash.

Tra inviti selezionati, terrazze vista mare e cene riservatissime, la loro presenza promette di essere tra le più chiacchierate della settimana.

Dopo Sanremo, tappa a Milano

La parentesi ligure è solo l’inizio. Subito dopo il Festival, la coppia volerà a Milano, dove è attesa a diverse sfilate e appuntamenti nel cuore del fashion system.

Tra musica, potere e mondanità, Christopher Aleo e Simona Jakstaite sono pronti a lasciare il segno sulla Riviera.

