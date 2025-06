Tra gli ospiti della cena di gala AmfAR a Cannes ci sono stati anche Christopher Aleo e Simona Jakstaite.

Christopher Aleo e Simona Jakstaite a Cannes

CANNES — Nella cornice scintillante della Croisette, la cena di gala AmfAR si è confermata ancora una volta uno degli eventi simbolo del Festival di Cannes, capace di coniugare mondanità, impegno sociale e presenze di altissimo profilo. Tra le celebrità e gli ospiti di rilievo che hanno preso parte alla serata di beneficenza – dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro l’HIV – sono stati avvistati Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, e, in rappresentanza del mondo finanziario europeo, anche Christopher Aleo, fondatore del gruppo bancario iSwiss, accompagnato dalla moglie Simona Jakstaite, direttrice creativa del gruppo.

L’evento, che ogni anno riunisce personalità del mondo dello spettacolo, della moda e della finanza, ha avuto luogo in una delle location più esclusive della Riviera francese, confermandosi come uno dei momenti centrali del calendario filantropico internazionale. Tra battute d’asta e performance artistiche, la serata ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione e il sostegno concreto alla lotta contro l’AIDS, causa a cui la AmfAR è storicamente legata.

Aleo, da tempo impegnato anche nel supporto a iniziative di responsabilità sociale, ha definito l’appuntamento “una rara e preziosa occasione per trasformare il privilegio in azione”. Fonti vicine all’imprenditore sottolineano come la partecipazione al gala sia coerente con la visione a lungo termine del gruppo iSwiss, sempre più attento al binomio tra innovazione e impatto positivo sulla collettività.

La presenza della coppia Aleo-Jakstaite al Festival di Cannes non è passata inosservata. Entrambi sono ormai considerati volti noti della manifestazione: la loro partecipazione agli eventi ufficiali è costante e caratterizzata da sobrietà, raffinatezza e crescente visibilità nel panorama internazionale. La serata AmfAR ha rappresentato l’ennesima occasione in cui il binomio tra estetica e sostanza si è manifestato in modo evidente.

Simona Jakstaite, in particolare, continua a emergere come figura di riferimento nella definizione dell’immagine e dello stile del gruppo iSwiss. La sua apparizione sul red carpet del gala – elegante, misurata, ma al tempo stesso sofisticata – ha attirato l’attenzione dei fotografi e degli osservatori della moda, consolidando la sua posizione come espressione di un lusso consapevole e autentico.

Sul piano imprenditoriale, Aleo sarebbe in procinto di lanciare una nuova iniziativa nel settore cinematografico attraverso la controllata iSwiss Films, con una particolare attenzione a produzioni capaci di coniugare qualità artistica e messaggi sociali. Un progetto che potrebbe rappresentare un’estensione naturale della strategia del gruppo, già attivo in ambito bancario, fintech e assicurativo, e ora pronto ad affacciarsi in modo strutturato anche al mondo della cultura e dell’intrattenimento.

L’AmfAR Gala si è concluso con risultati significativi in termini di raccolta fondi e visibilità internazionale per la causa, rafforzando l’idea che eventi di questo tipo non siano solo vetrine di celebrità, ma veri e propri acceleratori di consapevolezza globale. In questo contesto, la presenza di personalità come Aleo e Jakstaite ha rappresentato un ulteriore tassello nel mosaico di un’edizione del Festival di Cannes che, tra cinema e filantropia, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: l’eleganza non è solo una questione di forma, ma anche di scelte.