Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La gaffe di Christopher Leoni

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata de L’Isola dei Famosi, che ha visto l’ennesimo ritiro (quello di Paolo Noise) e l’eliminazione di Christopher Leoni. Il naufrago, che si trovava sull’Isola di Sant’Elena, ha ricevuto la notizia che a loro si sarebbe poi aggiunta Helena Prestes, in quel momento in compagnia dell’amica Nikita Pelizon. Quando poi Ilary Blasi ha comunicato che uno tra lui e Gianmaria Sainato sarebbe dovuto andare via, si sono detti entrambi molto dispiaciuti.

Così la conduttrice curiosa, quando è tornata in collegamento per informargli sul responso finale, ha voluto parlare sia con Christopher Leoni che con Gianmaria Sainato. Entrambi hanno spiegato le ragioni per restare. Presa la parola il modello brasiliano ha dichiarato: “Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze”. Così Enrico Papi, la collega Vladimir Luxuria e Ilary Blasi hanno domandato all’unisono: “In che senso sfamare?”.

Ed è qui che Christopher Leoni ha commesso una gaffe: “Con il pesce”, ha detto in un primo momento. Per poi aggiungere: “Con la mia pesca”.

Ilary Blasi è scoppiata a ridere: “Vabbè, chiudiamola qua… datemi la busta”. Il tutto mentre Christopher Leoni continuava a parlare e tentava di correre ai ripari. Nemmeno a dirlo in studio tutti sono scoppiati in una fragorosa risata generale e non sono mancati gli applausi divertiti.

C: “Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze”

“In che senso sfamare??”

C:” Con il pesce…”

CHIUDERE CHIUDERE#isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/JxQ42Off4m — (@barumiliano) May 22, 2023

Nonostante l’accorato appello, però, per Christopher Leoni non c’è stato granché da fare. Il concorrente ha perso il televoto con Gianmaria Sainato e ha dovuto lasciare per sempre l’Isola dei Famosi. Proprio prima di congedarlo, Ilary Blasi ha ripreso scherzosa la gaffe fatta precedentemente dal naufrago, per invitarlo a salire sulla barca. Altro momento che ha generato la risata del pubblico in studio.

Nemmeno a dirlo sui social la gaffe di Christopher Leoni è stata ripresa da più utenti e non sono mancate battutine generali.