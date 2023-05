NEWS

Isola dei Famosi: Christopher eliminato

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi prevede colpi di scena uno dopo l’altro questa sera, come la presenza di un televoto flash. Come annunciato dalle anticipazioni del reality show di Canale 5, infatti, due naufraghi stasera rischiano davvero tanto.

Ma non si tratta dei protagonisti di Playa Tosta, ma della spiaggia dedicata ai cosiddetti “esiliati”. Sull’isola di Sant’Elena abbiamo assistito alla prima eliminazione definitiva. Uno tra Christopher Leoni e Gianmaria Sainato è stato costretto a lasciare L’Isola dei Famosi e fare ritorno in Italia. Intanto sono stati raggiunti da Helena Prestes. A decidere il destino dei due naufraghi è il pubblico da casa mediante un televoto flash.

Ilary Blasi ha dato comunicazione ai naufraghi di ciò che stava succedendo, informando i due concorrenti che da lì a poco uno avrebbe proseguito la propria avventura in Honduras, mentre per l’altro è previsto il rientro nel nostro Paese. Sia Christopher che Gianmaria si sono subito detti dispiaciuti e hanno fatto il loro personale appello al pubblico a casa.

Ma chi ha avuto la meglio e chi invece ha dovuto purtroppo andare via da L’Isola dei Famosi? Il televoto è stato piuttosto chiaro anche questa volta: Gianmaria si è salvato, mentre per Christopher non c’è stato niente da fare. E le percentuali? Come mostrato in sovrimpressione Gianmaria ha ottenuto il 65% di preferenze, mentre Christopher ha totalizzato il 35% di voti.

Questo ha dunque sancito che Christopher è il primo concorrente ufficialmente eliminato da L’Isola dei Famosi, a seguito di soli ritiri per via di motivi di salute. Che ne sarà invece di Gianmaria? Continuerà il suo percorso su L’Isola di Sant’Elena con Helena.

