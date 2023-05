NEWS

Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

I nominati de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi questa sera ci ha riservato una puntata frizzante! Non solo l’arrivo di Nikita Pelizon e Aldo Montano per fare una sorpresa rispettivamente a Helena Prestes e Andrea Lo Cicero. Proprio Helena ha lasciato Playa Tosta per raggiungere l’Isola di Sant’Elena, dove ad accoglierla ci sono stati Christopher e Gianmaria. Quest’ultimo a sua volta ha vinto il televoto flash contro il brasiliano, che ha invece abbandonato il programma.

Poi non sono mancate le prove ricompensa e la prova leader, che questa settimana ha visto trionfare Andrea. Per non parlare dello scioglimento delle tribù di Hombres e Chicas, ora saranno tutti uno contro uno. E le nomination? Ecco come si sono svolte questa sera a L’Isola dei Famosi. Partiamo per ordine:

Corinne ha votato Marco

Marco ha nominato Corinne

Nathaly ha mandato al televoto Fabio

Pamela ha scelto di votare Marco

Ma le nomination a L’Isola dei Famosi non sono finite qui. Ecco come sono proseguite:

Fabio ha condannato alla nomination Corinne

Cristina ha votato per Marco

Alessandra ha fatto il nome di Marco

Luca ha dato il suo voto a Corinne

Ad avere un importante incarico è anche il leader de L’Isola dei Famosi, che stavolta come detto è Andrea. Anche per lui il compito di scegliere chi condannare al televoto e il nome fatto è quello di Corinne.

Dunque ora abbiamo il quadro definitivo della situazione. Il televoto della settimana vede scontrarsi: Corinne, Marco, Luca, Nathaly e Pamela. Uno di loro dovrà lasciare la Palapa durante la puntata di lunedì prossimo de L’Isola dei Famosi.