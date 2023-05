Chi è Christopher Leoni? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Tutto su Christopher Leoni, concorrente a L’Isola dei Famosi 2023. L’attore ha recitato in diversi fiction di successo andate in onda su Canale 5. Ecco tutto quello che sappiamo su età, moglie, vita privata, film e Instagram.

Chi è Christopher Leoni

Nome e Cognome: Christopher Cassio Martins Meireles

Nome d’arte: Christopher Leoni

Data di nascita: 29 settembre 1986

Luogo di Nascita: San Paolo (Brasile)

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore e modello

Moglie: Francesca Versace

Figli: Christopher Leoni ha due figli

Tatuaggi: Christopher non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @worldleoni

Christopher Leoni età e biografia

Chi è Christopher Leoni, concorrente della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi? L’attore nasce a San Paolo, in Brasile, il 29 settembre 1986. La sua età, di conseguenza, è di 37 anni. Ha un’altezza pari a un metro e 87 centimetri, ma non sappiamo nulla del peso.

Non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Per tale ragione non abbiamo idea di chi siano la madre, il padre o se abbia fratelli e sorelle.

Oggi vive con moglie e figli a Milano. Scopriamo qualcosa di più proprio in merito a quest’ultimo punto…

Vita privata

Della vita privata di Christopher Leoni sappiamo molto poco, in quanto sembra tenere molto alla propria privacy.

Nel 2013 pare si sia sposato con Francesca Versace, figlia di Santo Versace, a sua volta fratello di Gianni Versace.

Christopher e la moglie mettono al mondo la figlia Ayla Leonor nel 2014. In totale hanno due figli. Il secondo nasce tre anni più tardi rispetto alla primogenita.

Dove seguire Christopher Leoni: Instagram e social

Dove possiamo seguire Christopher Leoni sui social? L’attore non sembra aver una pagina Facebook o un profilo su TikTok.

Possiede un account Twitter, aperto nel 2014, ma mai utilizzato. Possiamo, tuttavia, seguire le sue avventure tramite il profilo Instagram che viene seguito da migliaia di follower.

Carriera

La carriera di Christopher Leoni ha inizio come modello in Brasile. Nel 2012 si trasferisce a Milano e dopo una lunga gavetta nel mondo della moda, debutta su Canale 5 con la fiction L’onore e il rispetto – Parte terza.

Dopo aver abbandonato il suo ruolo all’inizio della quarta stagione, quindi, torna in TV nel 2013 con Pupetta – Il coraggio e la passione. L’anno seguente, poi, recita nella seconda stagione de Il peccato e la vergogna con Manuela Arcuri.

Nel 2017 entra nel cast de Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Tra i programmi TV, invece, possiamo citare Ballando con le stelle 12 e L’Isola dei Famosi 17.

Fiction

Passiamo, ora, a vedere più nello specifico tutte le fiction nelle quali ha recitato Christopher Leoni:

L’onore e il rispetto – Parte terza (2012)

(2012) Pupetta – Il coraggio e la passione (2013)

(2013) Il peccato e la vergogna 2 (2012)

(2012) L’onore e il rispetto – Parte quarta (2015)

(2015) Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2017)

L’onore e il rispetto

Christopher Leoni, nel corso della sua carriera, ha recitato nella fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto.

Lo abbiamo visto nella terza e nella quarta stagione nei panni di Lee Di Maggio, recitando accanto a colleghi come Giuliana De Sio, Gabriel Garko, Adua Del Vesco e molti altri.

Pupetta – Il coraggio e la passione

Accanto a Manuela Arcuri, poi, Christopher Leoni ha recitato in Pupetta – Il coraggio e la passione.

Qui veste i panni di Don Tano Testucci.

Il peccato e la vergogna 2

Nel 2012, quindi, Christopher approda nel cast della seconda stagione de Il peccato e la vergogna.

Qui recita ancora al fianco di Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Veste i panni di Giulio Fontamara II.

Il bello delle donne… alcuni anni dopo

Nel 2017, poi, Leoni entra nel cast de Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Qui interpreta il personaggio di Nino.

Programmi TV

Tra i programmi TV in cui abbiamo visto Christopher Leoni possiamo citare soltanto Ballando con le stelle nel 2012.

Solo a distanza di anni, nel 2023, torna sul piccolo schermo all’interno della trasmissione. Stiamo ovviamente parlando de L’Isola dei Famosi.

Ballando con le stelle 12

Nel 2012 Christopher Leoni prende parte alla dodicesima edizione di Ballando con le stelle.

Viene eliminato dopo alcune puntate, purtroppo, insieme alla sua maestra Ekaterina Vaganova.

Christopher Leoni a L’Isola dei Famosi

Christopher Leoni partecipa per la prima volta a L’Isola dei Famosi nel 2023. Sul suo profilo Instagram l’attore ha commento la notizia con il seguente messaggio:

“Cari e amati amici, sono onorato di annunciare la mia partecipazione a questa incredibile esperienza, invito tutti a guardare e partecipare online o tv, media set collegato canale 5, media set infinito. un caloroso abbraccio e che vinca il migliore!”.

Passiamo, adesso, ai concorrenti che vedremo in Honduras insieme a lui…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023

Andiamo, ora, alla scoperta di tutti i concorrenti che prendono parte a L’Isola dei Famosi 2023. Ecco la lista completa dei naufraghi:

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone – RITIRATO

Andrea Lo Cicero

Claudia Motta – RITIRATA

Christopher Leoni

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Fiore Argento

Gianmaria Sainato

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin – RITIRATO

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini -RITIRATO

Alla conduzione de L’Isola dei Famosi 17 troviamo ancora una volta Ilary Blasi. Nel ruolo di opinionisti, invece, sono presenti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Il percorso di Christopher a L’Isola dei Famosi 2023

Il percorso di Christopher Leoni a L’Isola dei Famosi 2023, giunta alla sua edizione numero 17, comincia il 17 aprile 2023. Vedremo molto presto come se la caverà in Honduras con poche risorse e altri naufraghi.