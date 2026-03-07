Tra genetica d’acciaio e una disciplina zen, l’ex modello singaporiano riscrive le regole della longevità moderna

Chuando Tan deve aver stretto un patto segreto con il diavolo, non ci sono altre spiegazioni. Scherzi a parte, parliamo di Chuando Tan, il fotografo di Singapore che ha recentemente spento sessanta candeline senza che il suo volto mostrasse il minimo segno di cedimento. La sua immagine ha fatto il giro del mondo, scatenando un misto di invidia e ammirazione tra milioni di follower che cercano di decifrare il codice della sua eterna giovinezza.

Il caso è esploso quasi per errore quando Chuando ha deciso di aprire un profilo Instagram per mostrare i suoi lavori dietro l’obiettivo fotografico. Tuttavia, il pubblico ha preferito guardare il soggetto piuttosto che le inquadrature, rimanendo folgorato da una muscolatura scolpita e da una pelle che sfida ogni legge della dermatologia. Molti hanno gridato al miracolo della chirurgia estetica, ma chi lo conosce bene parla di una routine quotidiana che rasenta il misticismo per dedizione e costanza.

Chuando Tan su Instagram il giorno del suo sessantesimo compleanno

Niente beveroni miracolosi

La sua filosofia non si basa su beveroni miracolosi, bensì su un approccio alimentare che lui stesso definisce fondamentale per mantenere l’organismo in uno stato di grazia permanente. “Sei quello che mangi, letteralmente, perché la salute della tua pelle e la tua energia dipendono per il settanta percento dalla dieta e solo in parte dall’allenamento,” ha dichiarato Tan durante un’intervista esclusiva. La sua colazione tipica prevede ben sei uova sode, di cui consuma solo due tuorli, accompagnate da avocado e frutti di bosco per fare il pieno di antiossidanti.

Chuando evita rigorosamente il caffè e il tè, preferendo bere enormi quantità di acqua naturale a temperatura ambiente per mantenere i tessuti idratati dall’interno. Le sue sessioni in palestra non sono maratone estenuanti, ma allenamenti mirati di circa novanta minuti che combinano il sollevamento pesi con lunghe nuotate serali in piscina.

La percezione della vecchiaia che sta cambiando

“Non nego che la fortuna biologica esista, ma senza un sonno regolare e l’assenza totale di stress, ogni vantaggio fisico svanisce rapidamente,” sottolinea spesso il fotografo ai suoi ammiratori. Egli infatti si impone di andare a dormire prima delle ventitré, convinto che le ore di riposo notturno siano il miglior trattamento di bellezza disponibile gratuitamente per chiunque.

Oggi Chuando Tan non è solo un volto celebre sui social, ma è diventato un simbolo di come la percezione della vecchiaia stia cambiando radicalmente nella nostra società contemporanea. Il suo messaggio non invita a una ricerca ossessiva della perfezione, quanto piuttosto a una consapevolezza profonda di come trattiamo il nostro corpo ogni singolo giorno.

