Chuck Norris è stata una figura nota non solo per la carriera nel cinema e nelle arti marziali, ma anche per la sua vita privata complessa e articolata. Nel corso degli anni ha costruito una famiglia numerosa, avendo figli da relazioni diverse e mantenendo rapporti che si sono sviluppati nel tempo tra vicende personali, riconciliazioni e scelte importanti.

Origini e primi anni di vita di Chuck Norris

Chuck Norris nacque a Ryan, in Oklahoma, da Wilma (nata Scarberry) e Ray Norris, che nella vita lavorò come meccanico, autista di autobus e camionista. Le sue radici familiari sono variegate: oltre all’ascendenza inglese, sono presenti influenze scozzesi, gallesi e tedesche, con possibili origini Cherokee. Il nome “Chuck” fu scelto in omaggio a Carlos Berry, pastore religioso del padre. Cresciuto con due fratelli minori, Wieland (scomparso) e Aaron (produttore cinematografico), visse un’infanzia segnata da cambiamenti importanti. A sedici anni i genitori divorziarono e si trasferì con la madre e i fratelli prima in Kansas e poi in California.

La notizia della morte oggi, 20 marzo 2026, si è diffusa rapidamente in tutto il mondo dopo un ricovero improvviso.

Chuck Norris e i due matrimoni

Il 29 dicembre 1958 Norris sposò Dianne Holechek, conosciuta durante gli anni del liceo. Dal loro matrimonio nacquero due figli: Mike (1962) ed Eric (1964), quest’ultimo destinato a lavorare come regista e sceneggiatore. In seguito, nel 1963, Norris ebbe anche una figlia, Dina, nata da una relazione extraconiugale.

Il matrimonio con Holechek terminò nel 1989, dopo circa trent’anni di vita insieme. In un’intervista aveva ricordato il ruolo fondamentale della prima moglie nella sua crescita personale, affermando:

“È sempre stata di grande aiuto nel raggiungimento dei miei obiettivi. Non si è mai lamentata, anche quando stavamo risparmiando ed eravamo in un bel pasticcio”.

Dopo il divorzio, Norris si risposò nel 1998 con Gena O’Kelley, ex modella. La coppia ha avuto due figli gemelli, Dakota Alan e Danilee Kelly, nati nel 2001. Oltre alla vita familiare, i due sono stati coinvolti anche in iniziative imprenditoriali e benefiche.

Chuck Norris, chi sono i cinque figli (avuti da tre donne diverse)

Il primogenito Mike Norris ha seguito in parte le orme del padre, lavorando come attore, regista e sceneggiatore, spesso coinvolto in produzioni televisive e cinematografiche legate al mondo di “Walker, Texas Ranger”. È sposato con Valerie e ha tre figli: Hannan, Max e Greta.

Il secondo figlio, Eric Norris, ha costruito una carriera poliedrica: pilota NASCAR, vincitore del campionato Winston West Series nel 2002, oltre a lavorare come regista e stuntman. È sposato con Stephanie ed è padre di quattro figli: Camrynn, Chloe, Chantz e Cash.

La figlia Dina, nata da una relazione extraconiugale, ha vissuto una storia personale particolare. Ha scoperto l’identità del padre in giovane età e successivamente lo ha contattato direttamente. Norris ha raccontato il loro primo incontro sottolineando l’intensità del momento con queste parole: “Non c’era bisogno del test del DNA o del sangue”. Dina ha a sua volta un figlio, Dante, nato nel 1994.

I gemelli Dakota Alan e Danilee Kelly sono i due figli più giovani di Chuck Norris, nati il 30 agosto 2001 dal matrimonio con Gena O’Kelley. Cresciuti lontano dai riflettori rispetto alla notorietà del padre, hanno mantenuto un profilo più riservato.

La storia familiare di Norris riflette dunque un intreccio di esperienze personali, successi professionali e momenti complessi. Dai primi anni difficili fino alla costruzione di una famiglia numerosa, la sua vita si è sviluppata attraverso relazioni, responsabilità e percorsi differenti dei suoi figli, oggi attivi in vari ambiti tra cinema, sport e iniziative imprenditoriali.