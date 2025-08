Ciccio Merolla in compagnia di famiglia e amici ha trascorso ore di relax al Lido Domizia prima del suo evento a Baia Domizia.

L’estate napoletana di Ciccio Merolla

Il cantante Ciccio Merolla in compagnia del figlio Leo e con il suo ufficio stampa Barbara Carere e il marito, ex calciatore Giuseppe Della Corte si sono concessi, prima dell’evento in cui si è esibito il cantante, a Baia Domizia organizzato da Gennaro Patrone, qualche ora di relax presso il Lido Domizia di Mario Balletta storico amico della Carere pet gustare la pizza bufalina doc ormai un cult dell’estate “Sono felice -dichiara Mario Balletta – che la mia grande amica Barbara e i suoi amici artisti scelgono il nostro lido anche per gustate le nostre pizze del maestro pizzaiolo napoletano “.

A cura di Barbara Carere.