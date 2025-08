Fervono i preparativi della nuova edizione di Affari Tuoi, in partenza su Rai 1 a settembre. Stando a quanto è emerso in queste ore, all’interno del game show verrà introdotto il cosiddetto “pacco nero”. Ma cos’è e quanto vale? Ecco cosa sappiamo in merito.

Arriva il “pacco nero” ad Affari Tuoi

Tra un mese esatto su Rai 1 parte ufficialmente la nuova attesissima edizione di Affari Tuoi, che vedrà nuovamente la conduzione di Stefano De Martino. Dopo il successo e gli ascolti record dello scorso anno, il conduttore è pronto a rimettersi in gioco con il celebre game show e anche stavolta non mancheranno i colpi di scena. Solo nelle ultime ore intanto si è parlato di una possibile partenza anticipata per la fortunata trasmissione del primo canale. Inizialmente infatti la data di inizio era fissata a domenica 7 settembre. Adesso però giunge voce che la rete pubblica abbia deciso di far tornare il programma martedì 2 settembre, per accogliere al meglio i telespettatori dalle vacanze.

In attesa di scoprire cosa accadrà, ieri è stato mandato in onda il primo promo ufficiale della nuova edizione. Nella clip vediamo naturalmente Stefano De Martino e anche Gennarino, mascotte della trasmissione. In occasione delle prossime puntate ci sarà anche uno studio completamente nuovo e di certo ne vedremo di belle. Oggi, come se non bastasse, è stata annunciata anche un’ennesima inaspettata novità. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ad Affari Tuoi verrà introdotto il cosiddetto “pacco nero”. Ma cos’è e soprattutto quanto vale? Stando alle prime informazioni emerse, il nuovo pacco andrà a sostituire il premio da 5.000€. Il suo contenuto sarà sconosciuto a tutti, anche al Dottore, e potrà assumere un valore che varia da 0 a 300 mila euro, che sarà determinato puntata dopo puntata dal Notaio, tramite sorteggio.

Insomma una grande novità attende il pubblico del game show. Ma quali emozioni vivremo nel corso della nuova edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.